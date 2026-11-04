Saúde cerebral: neurologista aponta três pilares para cuidar do cérebro e destaca um fator do dia a dia que nem sempre recebe a atenção

Cuidar da saúde cerebral envolve práticas diárias que ultrapassam tarefas tradicionais como resolver palavras cruzadas, preencher sudokus ou simplesmente memorizar dados. O funcionamento adequado da mente depende de um conjunto de hábitos do cotidiano. Essas atitudes exercem influência direta na memória, no processo de aprendizado, na capacidade de adaptação individual e na maneira de enfrentar as dificuldades do dia a dia.

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Em entrevista concedida ao programa "Aprendemos Juntos BBVA", o neurologista Álvaro Pascual abordou o tema. O especialista destacou que um cérebro saudável não se limita àquele que recorda melhor os fatos ou processa informações com agilidade. Uma mente saudável precisa ser resiliente, capaz de responder diante de imprevistos, encontrar soluções frente a novas situações e adaptar-se a mudanças.

Os pilares vitais do cérebro

O médico explicou que o cuidado mental está sustentado em três bases: dormir de forma adequada, encarar novos desafios e, principalmente, não experimentar a sensação de solidão. Para o neurologista, as relações humanas desempenham papel central na conquista do bem-estar mental.

Vínculos sociais de qualidade são essenciais para um cérebro saudável (Créditos: depositphotos.com / IgorTishenko)

O descanso representa um dos pilares essenciais. O ato de dormir adequadamente atua na consolidação de memórias e na reorganização de tudo o que foi aprendido ao longo do dia. O processo também permite eliminar substâncias de descarte acumuladas no cérebro.

A falta de repouso provoca reflexos negativos imediatos. Noites mal dormidas afetam a atenção, prejudicam a retenção de memória e debilitam a capacidade de concentração.

A qualidade do sono é vital para a saúde cerebral; noites mal dormidas afetam memória e concentração (Créditos: depositphotos.com / HayDmitriy)

Desafios constantes e conexões humanas

O segundo aspecto apontado por Álvaro Pascual consiste em enfrentar desafios desconhecidos. Essa prática estimula a neuroplasticidade, definida como a habilidade do cérebro de se reorganizar e criar novas conexões mesmo na idade adulta. O estímulo pode ser alcançado por meio de ações práticas:

aprender um novo idioma;

começar a tocar um instrumento musical;

modificar uma rotina habitual. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O médico reforça que o ponto prioritário é não se sentir sozinho. Manter vínculos sociais de qualidade, dispor de um propósito vital e contar com a companhia de outras pessoas favorece a motivação diária. Esse convívio reduz o estresse e ajuda a conservar um cérebro resistente e preparado para superar momentos difíceis.