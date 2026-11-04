Mulher recebe diagnóstico de autismo aos 38 anos, mas seu relato revela como a camuflagem de sinais pode esconder dificuldades e atrasar respostas para outras mulheres

O autismo Asperger atinge cerca de 400 mil pessoas na França. Caracterizada pela ausência de déficit intelectual, essa condição registra três homens para cada mulher diagnosticada. A disparidade decorre do subdiagnóstico feminino, pois muitas mulheres usam estratégias para disfarçar as características da condição.

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A busca por adaptação e o esgotamento

Mulheres no espectro desenvolvem mecanismos inconscientes para camuflar comportamentos. O desejo de sociabilização e integração comunitária impulsiona um processo contínuo de sobrecarga e adaptação.

Marie-José Treuil, presidente da associação francesa "Autisme Asperger en Limousin", relata que a confirmação médica costuma chegar tardiamente: a média de idade gira em torno dos 30 anos. Essa descoberta ocorre com frequência após crises de esgotamento autístico ou fases de depressão causadas pelo esforço desmedido de adaptação.

Delphine Piquemal enfrentou esse cenário. A moradora da região de Haute-Vienne recebeu o diagnóstico aos 38 anos, em 2022, depois que especialistas usaram o termo Asperger para definir as atitudes de seu filho. Ao pesquisar a manifestação feminina da condição, Delphine reconheceu padrões que marcaram sua trajetória, como a dificuldade de compreender intenções alheias e o hábito infantil de reproduzir identidades de atrizes e colegas escolares para se integrar.

A tentativa de antecipar reações provocou exaustão em seu emprego anterior na área de desenvolvimento comercial. Delphine deixou o cargo, ingressou em uma formação de coaching voltada a pessoas com o mesmo perfil e produziu uma monografia sobre o tema.

Trajetória profissional e adequação no trabalho

Em 2024, Delphine começou a trabalhar na sede da empresa postal La Poste, em Limoges. Ela iniciou como gestora de equipe sem ocultar sua condição. O trabalho recebeu elogios da equipe:

Joël Chauffour, supervisor de relacionamento remoto com clientes, destacou a transparência e a dedicação da colega.

Loubna Laksiri, consultora da mesma área, apontou a agilidade analítica e a capacidade de realizar múltiplas funções.

Para manter a produtividade cognitiva em alta, Delphine precisa de um ambiente silencioso e com poucos estímulos visuais. Esse espaço organizado facilita a concentração nas demandas centrais.

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Promovida a responsável nacional pela satisfação do cliente na mesma companhia, ela avalia a própria trajetória profissional como uma fonte de esperança para seus dois filhos, um garoto de 11 anos e uma menina de 8 anos, que também compartilham o diagnóstico de autismo Asperger.