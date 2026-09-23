França pode ter novo escândalo sanitário com dezenas de milhares de vítimas

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A França está diante de um potencial novo escândalo de saúde pública envolvendo próteses de hérnia, que podem ter causado complicações graves em um grande número de pacientes. O caso ganhou forte repercussão após a morte do ator francês Arnaud Denis, de 43 anos, que optou pela eutanásia na Bélgica devido a sequelas insuportáveis provocadas por um desses implantes.

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Antes de sua morte, Denis fundou o coletivo “Vítimas Francesas de Próteses de Hérnia”, que reúne centenas de relatos semelhantes. Seu advogado denuncia o que considera um “escândalo sanitário emergente”.

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Quem foi Arnaud Denis e qual sua ligação com o caso?

Arnaud Denis era um ator e diretor de teatro que se submeteu a uma cirurgia de hérnia inguinal em julho de 2023. Após o procedimento, ele começou a sofrer com dores crônicas e incapacitantes, que atribuiu à prótese de tela implantada. Em janeiro de 2026, ele apresentou uma denúncia, que foi arquivada em agosto do mesmo ano pelo Ministério Público de Paris por falta de elementos que comprovassem a causalidade. Sem encontrar alívio para sua condição, Denis recorreu à eutanásia na Bélgica em setembro de 2026.

Sua luta pessoal o levou a criar o coletivo para dar voz a outras pessoas em situação semelhante, reunindo queixas e pressionando as autoridades por uma investigação sobre a segurança desses dispositivos médicos.

O que são as próteses de hérnia investigadas?

As próteses de hérnia, também conhecidas como telas ou malhas cirúrgicas, são implantes médicos usados para reforçar tecidos enfraquecidos ou danificados na parede abdominal. O objetivo do dispositivo é prevenir a recorrência da hérnia, oferecendo um suporte permanente para a área reparada durante a cirurgia.

Quantas vítimas podem existir na França?

A real dimensão do problema na França ainda é incerta. O coletivo fundado por Arnaud Denis reuniu centenas de relatos nas redes sociais de pessoas que afirmam ter sofrido efeitos adversos graves após a implantação de próteses de hérnia. Advogados que representam as vítimas alertam para a possibilidade de um problema de saúde pública subnotificado. O caso levanta preocupações e recorda outros escândalos sanitários que marcaram o país, como os dos medicamentos Mediator e Depakine, que afetaram milhares de pessoas.

Quais são as principais complicações relatadas?