Evento de saúde digital reúne lideranças, startups e tendências na área

Nesta quarta-feira (23/9) e quinta (24/9), a Federação Assespro-RJ realiza o HealthTech Summit Rio 2026 no Centro de Convenções RB1, na Praça Mauá, Centro do Rio de Janeiro, com correalização do NIC.br e do CGI.br. O encontro chega à sexta edição reunindo lideranças da saúde, tecnologia, inovação, pesquisa e negócios.

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Com o tema “As Tendências Globais para o Mercado de Saúde Digital”, o evento propõe uma discussão sobre como dados, inteligência artificial (IA), novos modelos de gestão e tratamentos personalizados estão redefinindo a assistência à saúde. A programação parte de uma visão em que a tecnologia não substitui o cuidado humano, mas amplia a capacidade de prevenção, diagnóstico, tomada de decisão e acompanhamento dos pacientes.



Esta edição conta com diferentes formatos de conteúdo e participação. Além dos painéis temáticos, o público acompanhará pitches de startups, debates sobre soluções emergentes e apresentações individuais conduzidas por grandes executivos do setor.

Entre os destaques estão Ariel Dascal, Chief Digital Officer da Rede D’Or São Luiz, e Kenneth Almeida, diretor-executivo de Pesquisa, Desenvolvimento, Inovação e Educação da Total Care, do Grupo Amil. Os executivos apresentarão experiências, estratégias e perspectivas sobre os caminhos da gestão no setor de saúde.

A programação foi desenvolvida a partir de uma curadoria conectada ao ecossistema de Waterloo, no Canadá, reconhecido como um dos principais hubs de inovação em saúde e tecnologia médica das Américas. Essa aproximação amplia o intercâmbio de conhecimento entre centros de pesquisa, incubadoras, empresas de tecnologia, organizações de saúde e mercado.

Entre os assuntos que estarão em pauta estão o uso estratégico de dados, inteligência artificial aplicada à saúde, análise preditiva, educação e formação profissional, sustentabilidade das operações, saúde mental, realidade virtual, personalização dos tratamentos e os desafios de implementar novas tecnologias com segurança, responsabilidade e impacto real.

O encontro também abrirá espaço para o ecossistema empreendedor. Os pitches permitirão que startups apresentem soluções desenvolvidas para desafios concretos da saúde, aproximando empresas emergentes de executivos, potenciais parceiros, investidores e organizações interessadas em inovação.

Reconhecimento

No último dia, 13 personalidades serão homenageadas por suas contribuições e trajetórias de destaque nas áreas de saúde, tecnologia, gestão e inovação. A premiação reconhecerá profissionais que vêm ajudando a construir uma saúde mais eficiente, conectada e humanizada, transformando conhecimento e liderança em avanços concretos para o setor e para a sociedade.

Dentre os destaques indicados para premiação estão Alex Lucena, Ariel Dascal, Carlos Magno, Leonardo Melo, Cristiano Glória, Anderson Fragoso, Daniel Drummond, Sérgio Pinna, Heron Werner, Daniel Soranz, Antônio Benchimol, Thiago Constâncio e Alexandra Monteiro.

Serviço

HealthTech Summit Rio 2026 — VI Seminário de Saúde Digital & Negócios

Dias: 23 e 24 de setembro (quarta-feira e quinta)

Horário: 9h às 20h

Local: Centro de Convenções RB1 – Avenida Rio Branco, 1 (acesso pelo elevador panorâmico em frente ao Museu do Amanhã), Centro, Rio de Janeiro

Programação e informações: https://assespro.rio/healthtech2026

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