Reflexões sobre o alcoolismo
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Enquanto campanhas de conscientização alertam sobre os riscos do cigarro e de outras drogas, o álcool segue ocupando um lugar privilegiado na cultura contemporânea. Presente em comemorações e encontros sociais, ele continua sendo tratado como sinônimo de diversão, relaxamento e pertencimento. Por trás dessa normalização está uma realidade preocupante: milhões de pessoas enfrentam uma relação cada vez mais dependente com a bebida, muitas vezes sem reconhecer a dimensão do problema.
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Em “O método fácil de parar de beber”, escrito por Allen Carr e publicado pela Edipro, o autor apresenta uma abordagem capaz de romper com a ideia de que parar de beber exige sofrimento, sacrifício ou força de vontade extrema.
Em vez de recorrer ao medo ou à culpa, Carr investiga os mecanismos psicológicos e culturais da dependência, mostrando como a sociedade condiciona indivíduos a acreditar que o álcool oferece benefícios. Ao longo da obra, o especialista questiona mitos profundamente enraizados como a existência de determinados perfis suscetíveis ao alcoolismo, a associação da bebida ao prazer, ao alívio do estresse e a ideia de que o dependente é alguém fraco ou incapaz de se controlar.
O problema não está no caráter de quem bebe, mas na armadilha que se instala gradualmente e transforma o álcool em uma falsa necessidade. A partir dessa verdade, Carr convida o leitor a enxergar a bebida sob uma nova perspectiva e a compreender como a dependência pode atingir qualquer pessoa.
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Em uma época marcada pelo aumento dos transtornos emocionais, da solidão e das estratégias de fuga para lidar com a pressão cotidiana, a obra lança uma provocação incômoda: e se aquilo que muitos enxergam como válvula de escape for justamente a origem do sofrimento? Ao desafiar convenções sociais e promessas vendidas pela cultura da bebida, Allen Carr propõe uma reflexão sobre a retomada do controle da própria vida.
Serviço
- Título: O método fácil de parar de beber
- Autor: Allen Carr
- Editora: Edipro
- Páginas: 224
- Preço: R$ 69,90
- Onde encontrar: edipro.com.br/; Amazon