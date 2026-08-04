Mesmo com tratamento padrão, paciente de asma fica 22 dias entubada

Tânia Rios, de 49 anos, foi diagnosticada com asma desde bebê e sempre teve que conviver com as limitações da doença: sentia falta de ar para subir as escadas da própria casa, não conseguia fazer esforço físico e acordava por volta de cinco vezes por noite em crise. Nesses momentos,ela fazia uso das bombinhas de resgate, mas nem sempre elas eram capazes de controlar as crises.

Em 2019, Tânia teve uma crise tão forte que ficou 30 dias na UTI (Unidade de Terapia Intensiva), sendo que 22 dias ela estava em coma e entubada e ainda teve duas paradas cardiorrespiratórias. A médica que a atendeu disse que nunca tinha visto alguém sobreviver a uma crise como a dela. “Ela me disse: ‘marca essa data, porque hoje você nasceu de novo’”, lembra Tânia.

Mesmo após essa crise, ela continuou com o uso das bombinhas. Mas, em 2022, sua saúde deu um novo alerta. Ela contraiu Covid-19, desmaiou na rua e, quando a ambulância chegou para socorrê-la, ela foi levada direto para o centro cirúrgico, onde foi submetida a uma cirurgia no tórax, que envolveu colocar um dreno no pulmão.

Com esse alerta, Tânia procurou o pneumologista José Roberto Megda, que também é presidente da Associação Brasileira de Asmáticos(ABRA). Devido às suas crises recorrentes, mesmo com altas doses do tratamento inalatório, ele indicou o uso de umimunobiológico devido ao diagnóstico de asma grave.

Tânia percebeu o quanto o tratamento estava mudando sua vida quando conseguiu, pela primeira vez, dormir uma noite inteira e fazer uma hora de esteira na academia, atividades que, durante mais de 40 anos de sua vida, eram desafiadoras.

“Hoje faço o que qualquer outra pessoa faz.Eu estou vivendo o meu melhor momento, física e psicológica. Sei que não tem cura para a asma, mas o tratamento foi capaz de transformar minha vida”, declara.

Informações sobre asma

A asma é uma das doenças respiratórias crônicas mais comuns. Seus principais sintomas são tosse, dificuldade para respirar e chiado no peito. Embora 23% dos brasileiros tenham apresentado sintomas de asma no último ano, apenas 12% receberam um diagnóstico clínico.

Cerca de 90% das pessoas que convivem com a doença já foram internadas ao menos uma vez devido a crises. Dessas, 50% necessitaram de UTI e 38% precisaram de ventilação mecânica invasiva.

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Aproximadamente 3% a 10% dos casos são classificados como graves. No Brasil, a asma mata por volta de sete pessoas por dia. Tratamentos com corticoides, broncodilatadores e imunobiológicos estão disponíveis na Saúde Suplementar (ANS) e,recentemente, o Ministério da Saúde atualizou o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) para asma, incluindo novas terapias avançadas. No entanto, a disponibilização dos tratamentos já está com mais de 8 meses de atraso.