Circo do Sufoco promove, no domingo (16/8), uma manhã circense no Parque Ec

Interessada por alimentação, comportamento e ciência, iniciou sua carreira no Estado de Minas como estagiária de Saúde e hoje é repórter da área. Vencedora do Prêmio de Jornalismo CDL/BH, também já cobriu política, cultura, esportes e temas gerais.

Espetáculo Sufoco

O Circo do Sufoco promove, no (16/8), uma manhã circense no Parque Ecológico Roberto Burle Marx (Parque das Águas), em Belo Horizonte. A programação gratuita convida crianças, jovens e adultos para participar de uma oficina de circo, às 9h, e assistir ao espetáculo Sufoco, às 10h30. A montagem se propõe a colocar em cena todas as atrações de um grande circo, mas conta com apenas um artista no elenco: o palhaço Sufoco. Em meio a confusões e tropeços, ele se revela mágico, malabarista, acrobata, músico e equilibrista. O espetáculo reúne técnica, humor e emoção, além de combinar aprendizado, diversão e arte ao ar livre. Toda a programação contará com intérprete de Libras.

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SUS ainda é desafio

Medicamentos oncológicos considerados essenciais ainda enfrentam obstáculos para chegar aos pacientes brasileiros, mesmo quando já fazem parte da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (Rename) do SUS. É o que aponta o estudo “Da recomendação global à oferta no SUS: análise comparativa e lacunas de acesso a medicamentos oncológicos essenciais”, da Interfarma. A pesquisa comparou os medicamentos presentes nas listas da Organização Mundial da Saúde (OMS) e da Rename e identificou lacunas entre a incorporação e a oferta efetiva à população. O levantamento analisou 112 princípios ativos utilizados em oncologia. Destes, 71 constam em ambas as listas, mas 12,7% ainda não estão disponíveis para os pacientes brasileiros, apesar de serem considerados essenciais pelos dois órgãos. Na oncologia, esse cenário é especialmente preocupante, já que o tempo é um fator decisivo para o sucesso do tratamento.

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No automático

Morar junto, dividir tarefas e dormir na mesma casa não significa, necessariamente, estar conectado. Em muitos relacionamentos, os dias passam entre compromissos, enquanto as conversas verdadeiras ficam para depois. Segundo a terapeuta familiar Aline Cantarelli, muitos casais não percebem como pequenos hábitos, repetidos diariamente, podem enfraquecer a relação. Passar o dia sem conversar de verdade, limitando os diálogos a tarefas, filhos, contas e horários, ou deixar as telas ocuparem o espaço do outro são sinais de que o relacionamento entrou no piloto automático. A especialista ressalta que não é preciso esperar uma grande crise para ajustar a rota. Pequenas mudanças no dia a dia, como reservar um momento para conversar, estar presente e cultivar a intimidade, podem ajudar a reconstruir a conexão entre o casal.

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