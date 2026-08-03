Assine
overlay
Início Bem viver
PARA GOSTAR DE LER

Uma questão de família

Publicidade
Carregando...
Nara Ferreira
Nara Ferreira
Repórter
Interessada por alimentação, comportamento e ciência, iniciou sua carreira no Estado de Minas como estagiária de Saúde e hoje é repórter da área. Vencedora do Prêmio de Jornalismo CDL/BH, também já cobriu política, cultura, esportes e temas gerais.
03/08/2026 02:00

compartilhe

SIGA
×
Flávia Lippi revela as feridas emocionais que alimentam disputa por herança
Flávia Lippi revela as feridas emocionais que alimentam disputa por herança crédito: Fotos: Matrix Editora/Divulgação

No livro “Nunca é só por dinheiro – um guia sobre luto, herança, traumas e as conversas que podem salvar uma família”, a escritora e palestrante Flávia Lippi investiga um fenômeno tão comum quanto pouco discutido: os conflitos que surgem entre familiares após a morte de um ente querido. A publicação parte da premissa de que as disputas por herança raramente têm origem apenas em questões patrimoniais.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Segundo a autora, na maioria dos casos, o dinheiro e os bens representam sentimentos mais profundos ligados ao pertencimento, ao reconhecimento, ao afeto e a feridas acumuladas ao longo da vida. A partir da própria experiência com a perda da mãe e do pai, que morreram logo após a conclusão do livro, e de uma pesquisa que reuniu dezenas de famílias e especialistas de diferentes áreas, Flávia analisa o luto como catalisador de tensões antigas.

Ao longo da narrativa, a autora mostra que a morte não cria conflitos, mas expõe questões que permaneciam ocultas ou eram mantidas em equilíbrio pela presença da pessoa falecida. Quando essa figura deixa de ocupar seu papel na dinâmica familiar, sentimentos reprimidos encontram espaço para se manifestar. Nesse contexto, a herança deixa de ser apenas uma questão financeira e passa a representar disputas por espaço, reconhecimento, pertencimento e validação.

A autora também explora como traumas acumulados ao longo das gerações influenciam a forma como cada pessoa lida com perdas e mudanças. Durante o luto, essas marcas tendem a emergir com mais intensidade, tornando algumas reações aparentemente desproporcionais aos acontecimentos. “A morte tem a capacidade de revelar aquilo que muitas famílias passaram anos evitando encarar”, afirma Flávia. Em “Nunca é só por dinheiro”, ela propõe caminhos para enfrentar esses conflitos de maneira mais saudável. A mensagem central é que a verdadeira herança não está nos bens acumulados, mas na capacidade de preservar relações, elaborar as perdas e transmitir maturidade às próximas gerações. 

Matrix Editora/Divulgação

SERVIÇO

Título: Nunca é só por dinheiro

Autora: Flávia Lippi

Editora: Matrix Editora

Páginas: 168

Preço: R$ 52

Onde encontrar: matrixeditora.com.br/; Amazon 

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia


Tópicos relacionados:

heranca livroinfantil sentimentos

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay