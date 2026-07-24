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Pediatra: por que crianças e adolescentes devem consultar mesmo saudáveis

Pediatra monitora crescimento, desenvolvimento, puberdade, vacinação e identificam precocemente alterações físicas, comportamentais e emocionais

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Repórter
24/07/2026 09:42

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Mais do que tratar doenças, o pediatra desempenha um papel importante na prevenção e na promoção da saúde crédito: Freepik

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À medida que os filhos crescem, muitas famílias passam a procurar o pediatra apenas diante de doenças ou sintomas. No entanto, especialistas alertam que o acompanhamento regular continua sendo fundamental até o fim da adolescência.

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As consultas de rotina permitem monitorar o crescimento e o desenvolvimento, acompanhar a puberdade, manter a vacinação em dia e identificar precocemente alterações físicas, comportamentais e emocionais que podem passar despercebidas no dia a dia.

Mais do que tratar doenças, o pediatra desempenha um papel importante na prevenção e na promoção da saúde, orientando hábitos de alimentação, sono, atividade física, uso de telas e saúde mental em diferentes fases da infância e da adolescência.

O Dia do Pediatra é celebrado em 27 de julho, e os profissionais da área, entre outros aspectos, podem ser úteis ao responderem com suas expertises às seguintes questões: 

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  • Por que o acompanhamento pediátrico deve ser mantido mesmo quando a criança ou o adolescente está saudável;
  • Qual é a frequência recomendada das consultas em cada fase do desenvolvimento;
  • Quais problemas de saúde podem ser identificados precocemente durante as consultas de rotina;
  • O papel do pediatra no acompanhamento do crescimento, da puberdade e do desenvolvimento físico, cognitivo e emocional;
  • A importância da atualização do calendário vacinal e da prevenção de doenças;
  • Os principais erros cometidos pelas famílias ao interromper o acompanhamento pediátrico.

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