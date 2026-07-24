Pediatra: por que crianças e adolescentes devem consultar mesmo saudáveis

À medida que os filhos crescem, muitas famílias passam a procurar o pediatra apenas diante de doenças ou sintomas. No entanto, especialistas alertam que o acompanhamento regular continua sendo fundamental até o fim da adolescência.

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Mais do que tratar doenças, o pediatra desempenha um papel importante na prevenção e na promoção da saúde, orientando hábitos de alimentação, sono, atividade física, uso de telas e saúde mental em diferentes fases da infância e da adolescência.

O Dia do Pediatra é celebrado em , e os profissionais da área, entre outros aspectos, podem ser úteis ao responderem com suas expertises às seguintes questões:

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