Correr junto: o melhor remédio

Com o conceito "Movimento Nacional para Sair do Sofá", o Bota Pra Correr Parmalat Fit chega à capital paulista no dia 16 de agosto, no Obelisco do Ibirapuera, com um formato que transforma cada participante em um incentivador da atividade física. A dinâmica é simples: ao fazer a inscrição, o corredor recebe uma segunda inscrição gratuita para convidar alguém a participar da prova. A proposta é estimular novos hábitos por meio da influência positiva entre amigos, familiares e colegas, promovendo mais saúde e qualidade de vida. Os participantes poderão escolher entre percursos de 5 km e 10 km, atendendo desde iniciantes até corredores experientes. A iniciativa ganha ainda mais relevância diante dos índices de sedentarismo. Segundo a Organização Pan-Americana da Saúde (Opas), uma em cada quatro pessoas adultas no mundo não pratica atividade física suficiente. Mais informações: https://www.saiadosofa.run/sao-paulo/unica.

Depositphotos/Divulgação



Cânceres da mulher

De acordo com estimativas do Instituto Nacional de Câncer (Inca) para o triênio 2026-2028, os principais tipos de câncer que acometem as mulheres devem somar mais de 115 mil novos casos por ano no Brasil. O tema, incluindo os protocolos de tratamento dos cânceres de mama e ginecológicos, estará entre os principais eixos científicos do Congresso Brasileiro de Câncer na Mulher, promovido pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica (SBCO), entre os dias 6 e 8 de agosto, no Minascentro, em Belo Horizonte. A programação reunirá especialistas brasileiros e convidados internacionais para discutir como a medicina de precisão vem transformando o tratamento dos cânceres de mama, colo do útero, endométrio e ovário, permitindo decisões cada vez mais individualizadas e menos invasivas, sempre respaldadas por evidências científicas. Mais informações: https://www.cancernamulher2026.com.br.

Museu Catavento/Divulgação

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia



Imunidade: como funciona?

Após temporada em São Paulo, a exposição "Uma aventura imunológica – nosso corpo, nosso mundo" chega a Brasília entre os dias 4 e 30 de agosto. Instalada no espaço expositivo do Shopping Conjunto Nacional, a mostra convida o público a uma jornada pelo interior do corpo humano em escala microscópica. De forma didática e interativa, a experiência apresenta os principais mecanismos de defesa do organismo e destaca o papel do sistema imunológico na proteção contra vírus, bactérias e outros agentes invasores. Produzida pela Colmeia Social, coproduzida pela Aflora Cultural e viabilizada por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, com patrocínio da empresa global de saúde Sanofi, a exposição seguirá posteriormente para Belo Horizonte.