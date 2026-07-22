Cinco sintomas comuns que brasileiros ignoram mas podem ser sinais precoces de câncer, alertam oncologistas
Diagnóstico precoce aumenta chances de cura; saiba quando procurar um especialista para investigar alterações persistentes
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Prestar atenção aos sinais do próprio corpo não é motivo para pânico, mas uma ferramenta poderosa de autocuidado. Segundo o Instituto Nacional de Câncer (INCA), sinais que persistem, se repetem ou pioram merecem avaliação, ainda que sintoma isolado não confirme a doença.
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A importância da persistência dos sintomas
O alerta principal é para a persistência. Uma tosse que não passa, uma dor que se torna crônica ou uma mudança no hábito intestinal que dura semanas não devem ser tratadas como algo normal. O corpo está tentando comunicar um problema.
O diagnóstico precoce pode mudar completamente o curso da doença, já que muitos tipos de câncer são altamente curáveis quando descobertos em estágios iniciais. Ignorar os sinais persistentes dá tempo para a doença avançar, tornando os tratamentos mais complexos e diminuindo as taxas de sucesso.
Por que esses sintomas são tão perigosos?
O perigo reside justamente na aparência inofensiva. Por serem comuns a diversas outras condições menos graves, como gripes, gastrite ou estresse, esses sinais são frequentemente negligenciados.
Essa demora em procurar ajuda especializada pode levar a um diagnóstico tardio, quando o tratamento se torna mais complexo e as chances de cura diminuem drasticamente. Por isso, a recomendação médica é clara: na dúvida, investigue.
Quais são os 5 sinais que não podem ser ignorados?
A lista abaixo tem como base os sinais de alerta reunidos pela American Cancer Society (ACS) no roteiro conhecido como "Caution", referência usada por serviços de saúde há décadas.
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Alterações intestinais ou urinárias: Inclui sangue nas fezes ou na urina, diarreia ou constipação que não melhoram, ou uma necessidade mais frequente de urinar sem motivo aparente.
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Tosse persistente ou rouquidão: Uma tosse que não cede após semanas, especialmente se acompanhada de sangue, ou uma mudança notável e duradoura na voz, precisa ser investigada.
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Perda de peso inexplicada: Emagrecer mais de 5 quilos sem estar fazendo dieta ou exercícios é um sinal de alerta importante para vários tipos de câncer, como os de pâncreas, estômago e pulmão.
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Feridas que não cicatrizam: Qualquer lesão na pele, boca ou genitais que não cicatriza em até quatro semanas deve ser examinada por um médico. Isso inclui pintas que mudam de cor, tamanho ou formato.
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Dificuldade para engolir ou indigestão crônica: Uma sensação constante de que a comida está "presa" na garganta ou uma azia que não melhora com medicação convencional podem indicar câncer de esôfago ou estômago.
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Este texto tem caráter informativo e jornalístico e não substitui a avaliação de um profissional de saúde. Nenhum sintoma isolado confirma câncer, e a presença de um ou mais destes sinais não significa diagnóstico. Em caso de sintomas persistentes, procure um médico.