Cinco sintomas comuns que brasileiros ignoram mas podem ser sinais precoces de câncer, alertam oncologistas

Prestar atenção aos sinais do próprio corpo não é motivo para pânico, mas uma ferramenta poderosa de autocuidado. Segundo o Instituto Nacional de Câncer (INCA), sinais que persistem, se repetem ou pioram merecem avaliação, ainda que sintoma isolado não confirme a doença.

A importância da persistência dos sintomas

Muitas vezes, sintomas vistos como corriqueiros são, na verdade, os primeiros alertas que o organismo emite. A detecção precoce é a estratégia mais eficaz para aumentar as chances de sucesso no tratamento oncológico.

O alerta principal é para a persistência. Uma tosse que não passa, uma dor que se torna crônica ou uma mudança no hábito intestinal que dura semanas não devem ser tratadas como algo normal. O corpo está tentando comunicar um problema.

O diagnóstico precoce pode mudar completamente o curso da doença, já que muitos tipos de câncer são altamente curáveis quando descobertos em estágios iniciais. Ignorar os sinais persistentes dá tempo para a doença avançar, tornando os tratamentos mais complexos e diminuindo as taxas de sucesso.

Por que esses sintomas são tão perigosos?

O perigo reside justamente na aparência inofensiva. Por serem comuns a diversas outras condições menos graves, como gripes, gastrite ou estresse, esses sinais são frequentemente negligenciados.

Essa demora em procurar ajuda especializada pode levar a um diagnóstico tardio, quando o tratamento se torna mais complexo e as chances de cura diminuem drasticamente. Por isso, a recomendação médica é clara: na dúvida, investigue.

Quais são os 5 sinais que não podem ser ignorados?

A lista abaixo tem como base os sinais de alerta reunidos pela American Cancer Society (ACS) no roteiro conhecido como "Caution", referência usada por serviços de saúde há décadas.

Alterações intestinais ou urinárias: Inclui sangue nas fezes ou na urina, diarreia ou constipação que não melhoram, ou uma necessidade mais frequente de urinar sem motivo aparente. Tosse persistente ou rouquidão: Uma tosse que não cede após semanas, especialmente se acompanhada de sangue, ou uma mudança notável e duradoura na voz, precisa ser investigada. Perda de peso inexplicada: Emagrecer mais de 5 quilos sem estar fazendo dieta ou exercícios é um sinal de alerta importante para vários tipos de câncer, como os de pâncreas, estômago e pulmão. Feridas que não cicatrizam: Qualquer lesão na pele, boca ou genitais que não cicatriza em até quatro semanas deve ser examinada por um médico. Isso inclui pintas que mudam de cor, tamanho ou formato. Dificuldade para engolir ou indigestão crônica: Uma sensação constante de que a comida está "presa" na garganta ou uma azia que não melhora com medicação convencional podem indicar câncer de esôfago ou estômago. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Este texto tem caráter informativo e jornalístico e não substitui a avaliação de um profissional de saúde. Nenhum sintoma isolado confirma câncer, e a presença de um ou mais destes sinais não significa diagnóstico. Em caso de sintomas persistentes, procure um médico.