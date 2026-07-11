Especialistas elegem os 3 piores alimentos do café da manhã brasileiro

Pode parecer um choque para muitos, mas alguns dos alimentos mais queridos na primeira refeição do dia são verdadeiros vilões para a saúde, segundo especialistas em nutrição. Escolhas populares entre os brasileiros podem sabotar a energia e contribuir para o ganho de peso a longo prazo. Nutricionistas destacam que o início do dia exige nutrientes de qualidade para garantir disposição e o bom funcionamento do metabolismo.

Quais são os 3 piores alimentos do café da manhã?

O pão francês, queridinho no café da manhã, pode ser um vilão para a saúde, segundo especialistas.Créditos: depositphotos.com / robertohunger

Especialistas são diretos ao eleger o pódio dos alimentos que deveriam ser evitados. A lista foca em produtos ultraprocessados e carboidratos refinados que, apesar de práticos, oferecem poucos benefícios nutricionais e geram picos de açúcar no sangue.

Pão francês com margarina: Nutricionistas apontam que a farinha branca refinada do pão tem alto índice glicêmico e poucos nutrientes. A combinação com a margarina, uma gordura hidrogenada, torna a refeição ainda mais inflamatória. Biscoitos e torradas industrializadas: Itens como cream cracker ou biscoitos recheados são carregados de gorduras ruins, sódio e aditivos químicos. Especialistas explicam que são calorias vazias que não promovem saciedade. Achocolatados e sucos de caixa: Considerados fontes de açúcar disfarçadas, essas bebidas elevam a glicemia rapidamente. O resultado, segundo especialistas, é uma queda brusca de energia pouco tempo depois, gerando mais fome.

Por que essas escolhas sabotam o dia?

A principal crítica dos nutricionistas a esses alimentos é o impacto metabólico que eles causam logo pela manhã.

Esse desequilíbrio hormonal favorece o acúmulo de gordura corporal, além de gerar uma sensação de cansaço e falta de concentração horas depois. Iniciar o dia assim cria um ciclo vicioso de busca por mais carboidratos simples.

O que comer para ter mais energia?

Para substituir os vilões, nutricionistas recomendam priorizar alimentos que forneçam energia de forma estável. A sugestão é combinar proteínas, gorduras boas e carboidratos complexos, que garantem saciedade por mais tempo.

Boas opções incluem ovos mexidos, que são ricos em proteína, ou iogurte natural com frutas e aveia. Para quem não abre mão do pão, a orientação é optar por versões 100% integrais ou de fermentação natural, sempre combinadas com fontes de proteína como queijos magros ou frango desfiado.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.