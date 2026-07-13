Controle sobre nossos hábitos

Interessada por alimentação, comportamento e ciência, iniciou sua carreira no Estado de Minas como estagiária de Saúde e hoje é repórter da área. Vencedora do Prêmio de Jornalismo CDL/BH, também já cobriu política, cultura, esportes e temas gerais.

Notificações constantes, redes sociais, plataformas de streaming, compras online e aplicativos de delivery transformaram a busca por prazer imediato em parte da rotina de milhões de pessoas. Mas o que acontece quando o cérebro passa a ser continuamente estimulado por recompensas rápidas?

Em “Domine sua dopamina”, lançamento da Principium, a psicóloga clínica e pesquisadora Anastasia Hronis investiga o papel da dopamina — neurotransmissor ligado à motivação, ao prazer e ao sistema de recompensas — e mostra como ela influencia padrões de comportamento do dia a dia.

Com base em pesquisas da neurociência e da psicologia comportamental, a autora explica por que somos atraídos por estímulos como redes sociais, comida, jogos, álcool, compras e maratonas de séries, e como o excesso dessas recompensas pode afetar nossa capacidade de concentração, comprometer relacionamentos e nos afastar de objetivos de longo prazo.

Anastasia também desmistifica conceitos populares que ganharam força na internet, como a chamada “desintoxicação de dopamina”, e mostra que o caminho para uma vida mais equilibrada não passa pela privação, mas pela compreensão dos mecanismos que orientam nossas escolhas.

Leve, didático e fundamentado nas descobertas mais recentes da ciência, "Domine sua dopamina" oferece estratégias práticas, exercícios e reflexões para ajudar o leitor a desenvolver maior autoconsciência, quebrar padrões prejudiciais e equilibrar prazer e propósito. Ao longo da obra, a autora defende que compreender o funcionamento do cérebro é o primeiro passo para recuperar a autonomia sobre o próprio tempo, atenção e energia.

Em um mundo cada vez mais disputado por estímulos instantâneos, o livro surge como um guia para quem deseja fazer escolhas mais conscientes e construir uma vida alinhada aos próprios valores.

Editora Principium/Divulgação

Serviço

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• Título: Domine sua dopamina

• Autora: Anastasia Hronis

• Tradução: Theo Cavalcanti

• Editora: Principium

• Páginas: 272

• Preço: R$ 64,90 (físico) R$ 49,90 (e-book)

• Onde encontrar: Amazon