Mercado da beleza

Interessada por alimentação, comportamento e ciência, iniciou sua carreira no Estado de Minas como estagiária de Saúde e hoje é repórter da área. Vencedora do Prêmio de Jornalismo CDL/BH, também já cobriu política, cultura, esportes e temas gerais.

A indústria global da beleza deve atingir US$ 590 bilhões (cerca de R$ 3 trilhões) nos próximos quatro anos, segundo estimativa que acompanha as transformações no consumo. O destaque é o segmento de cuidados com a pele, que atualmente representa uma fatia de US$ 190 bilhões desse mercado. Os dados são do relatório Da prateleira ao algoritmo: as categorias, canais e conceitos de beleza que moldarão o crescimento em 2030, recém-publicado pela McKinsey & Company. Outra novidade no radar dos profissionais é a recomendação de produtos de skincare com ativos diferenciados, que já fazem sucesso no TikTok Shop. A plataforma deve movimentar US$ 4 bilhões em produtos de beleza em 2026. Para especialistas, a nova tendência não substitui o acompanhamento profissional, mas amplia o acesso aos tratamentos e fortalece uma rotina de autocuidado mais frequente.

Cadu Passos/Divulgação

Ninguém flerta mais

Amores líquidos, epidemia da solidão, crise da masculinidade, independência feminina e guerra dos gêneros. Muitos são os termos utilizados por pesquisadores para explicar uma tendência preocupante da geração Z: os nascidos na virada do século estão com dificuldade de se relacionar. Com o tema "flerte", Juliana Oliveira, estudante de artes visuais da Escola de Belas Artes da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), retrata a tensão romântica mal resolvida dos novos tempos em uma exposição gratuita na galeria Brexa, localizada sob o Viaduto Santa Tereza, até terça (14/7). Informações: @brexacultural.

Magnific/Freepik

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Esportes, fitness e lazer

O Sistema Fecomércio MG, por meio do Sesc em Minas, realiza pela primeira vez o Forma – Congresso de Esportes, Fitness e Lazer. Voltado a profissionais do mercado, pesquisadores, estudantes, atletas e agentes do setor de educação física, o evento será realizado nos dias 25 e 26 de setembro, no Sesc Palladium, em Belo Horizonte, e já está com inscrições abertas e recebendo submissões de trabalhos. A programação inclui mesas-redondas, palestras, mostra de pôsteres científicos com curadoria da UFMG e da Universidade Federal de Lavras (Ufla), trilhas formativas, podcast ao vivo e atividades de relacionamento. A proposta do congresso é aproximar o meio acadêmico do mercado de trabalho; estimular a inovação e a competitividade, qualificar profissionais e fortalecer conexões. Mais informações: congressoforma.com.br.