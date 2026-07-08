Disfunção erétil: ansiedade e estresse são gatilhos

Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024

Questões emocionais e psicológicas são causas importantes da dificuldade de ereção, afetando homens de todas as idades. A pressão constante no trabalho, preocupações financeiras e problemas de relacionamento podem desencadear uma resposta fisiológica no corpo que interfere diretamente na função sexual.

Entender como esse mecanismo funciona é o primeiro passo para encontrar soluções e cuidar da saúde de forma integral.

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O que é disfunção erétil?

A disfunção erétil, popularmente conhecida como impotência sexual, é a dificuldade persistente em obter ou manter uma ereção firme o suficiente para uma relação sexual satisfatória. Embora possa ter causas físicas, como doenças cardiovasculares ou diabetes, os fatores psicológicos desempenham um papel crucial.

Qual a relação entre estresse e a dificuldade de ereção?

O estresse crônico e a ansiedade colocam o corpo em um estado de "luta ou fuga". Nessa condição, o sistema nervoso libera hormônios como o cortisol e a adrenalina, que contraem os vasos sanguíneos. Para que a ereção ocorra, é necessário o relaxamento desses vasos para permitir um fluxo sanguíneo adequado para o pênis. Com o corpo sob tensão, esse processo é dificultado ou até mesmo bloqueado.

Além do impacto físico, a mente também desempenha um papel central. A ansiedade de desempenho, que é o medo de falhar durante o ato sexual, cria um ciclo vicioso. A preocupação em não conseguir uma ereção gera mais estresse, o que, por sua vez, aumenta a probabilidade de a disfunção acontecer novamente.

Como prevenir e tratar o problema?

Abordar a disfunção erétil de origem psicológica envolve cuidar tanto da mente quanto do corpo. Algumas estratégias são fundamentais para gerenciar o estresse e melhorar a saúde sexual. Veja as principais recomendações:

Pratique atividades físicas: exercícios regulares, como caminhada ou corrida, ajudam a reduzir os níveis de cortisol e a melhorar a circulação sanguínea em todo o corpo.

Adote técnicas de relaxamento: meditação, ioga e exercícios de respiração profunda são eficazes para acalmar o sistema nervoso e diminuir a ansiedade do dia a dia.

Priorize o sono: ter uma rotina de sono de qualidade, com sete a oito horas por noite, é vital para a regulação hormonal e a recuperação mental.

Melhore a comunicação: conversar abertamente com a parceira ou parceiro sobre as preocupações e pressões pode aliviar a ansiedade de desempenho e fortalecer a intimidade do casal.

Busque ajuda profissional: um urologista pode investigar e descartar causas físicas, enquanto um psicólogo ou terapeuta pode ajudar a desenvolver ferramentas para lidar com o estresse e a ansiedade. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.