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NARRATIVA

Nísia Trindade lança livro sobre bastidores da COVID-19

Obra reúne relatos de episódios da pandemia, como a criação de um hospital de emergência de alta complexidade em Manguinhos e a negociação da vacina AstraZeneca

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Agência Brasil
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Repórter
02/07/2026 15:30 - atualizado em 02/07/2026 15:34

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Ex-ministra da Saúde, Nísia ressalta a importância em se manter viva a memória da pandemia
Ex-ministra da Saúde, Nísia ressalta a importância em se manter viva a memória da pandemia crédito: Ueslei Marcelino/Instagram

Primeira mulher a ocupar a presidência da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), a ex-ministra da Saúde, Nísia Trindade, lançou, na quarta-feira (1º), em Brasília, um livro em que narra os bastidores da COVID-19 e os desafios enfrentados durante a pandemia.   

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A obra "Ainda há tempo: a pandemia de COVID-19 e a transformação do futuro" reúne relatos inéditos de episódios como a criação de um hospital de emergência de alta complexidade em Manguinhos e a negociação da transferência de tecnologia da vacina da AstraZeneca.  

Nísia ressalta a importância em se manter viva a memória da pandemia. "O silêncio é o pior adversário diante de traumas, ainda mais quando podemos considerá-los coletivos, afirma.  

Exposição

Esta semana, a exposição inédita Vida Reinventada - A Pandemia de Covid-19 e a Transformação do Futuro foi inaugurada no Centro Cultural do Ministério da Saúde (CCMS), no Rio. A concepção da mostra é da ex-ministra da Saúde Nísia Trindade.

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A expografia e cenografia da exposição são de André Cortês. A exposição apresenta documentos, relatos, instalações, testemunhos, vídeos e minidocumentários feitos por vários cientistas que participaram também da curadoria.

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André Cortês acredita que a criatividade humana coletiva sempre floresceu diante do desafio, seja para ampliar o conforto físico e espiritual, seja para nos salvar. "A nossa mensagem é 'poderia ter sido diferente' e lembrar sempre uma forma de não repetir os erros do passado."

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