Interessada por alimentação, comportamento e ciência, iniciou sua carreira no Estado de Minas como estagiária de Saúde e hoje é repórter da área. Vencedora do Prêmio de Jornalismo CDL/BH, também já cobriu política, cultura, esportes e temas gerais.

O Departamento de Hipertensão Arterial (DHA) da Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC) realiza, no dia ( ), a partir das 9h, mais uma edição do Masterclass DHA Online, com transmissão gratuita. Com o tema "Hipertensão como origem da insuficiência cardíaca", o webinar é voltado a médicos, profissionais da saúde e estudantes de medicina. A iniciativa reunirá especialistas para debater a relação entre a hipertensão mal controlada e o risco de insuficiência cardíaca, os impactos do remodelamento cardíaco e da disfunção diastólica, além dos desafios relacionados à insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada e à progressão da hipertensão arterial sistêmica (HAS). Os interessados em participar devem fazer a inscrição pelo site oficial da SBC. Informações: www.portal.cardiol.br/entidades/dha.

Caminhos para recuperação

Uma pesquisa desenvolvida na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), em parceria com o Hospital da Baleia, foi publicada na revista científica internacional Experimental Biology and Medicine. O estudo observou os efeitos da glutamina na recuperação de pacientes submetidos ao tratamento do câncer e apontou resultados promissores na redução de inflamações e complicações associadas à quimioterapia. Os pesquisadores também investigaram a melhora na manutenção do peso corporal, fator diretamente relacionado à recuperação e à qualidade de vida dos pacientes. Os resultados foram apresentados em junho, durante o Congress of Oncology Research, em Berlim, na Alemanha. O Hospital da Baleia foi responsável pelo fornecimento do imunonutriente utilizado no estudo e apoio à publicação científica. A próxima etapa prevê a ampliação das investigações para o ambiente hospitalar, com participação de pacientes da instituição.

Magnific/Banco de Imagem

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Acesso à radioterapia

Brasília será palco, entre e 1º de agosto, do 28º Congresso da Sociedade Brasileira de Radioterapia (SBRT), que reunirá especialistas nacionais e internacionais em um encontro voltado à atualização científica, à troca de experiências e à apresentação de avanços que influenciam diretamente o cuidado ao paciente e o futuro da especialidade. Com quatro dias de programação científica, o congresso á módulos dedicados a diferentes áreas da oncologia, incluindo câncer de pulmão, gastrointestinal, sistema nervoso central, mama, ginecologia, tumores geniturinários, metástases ósseas, além de um eixo voltado às políticas públicas e à sustentabilidade. O congresso contará ainda com eventos paralelos voltados à formação e à atualização multiprofissional: o 16º Encontro de Residentes Médicos em Radioterapia, a 25ª Jornada de Física Médica, o 22º Encontro de Enfermagem, o 7º Encontro de Dosimetristas e o 21º Encontro de Técnicos e Tecnólogos em Radioterapia. Informações: congressosbrt.com.br.