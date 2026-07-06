Aliviando a pressão

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Nara Ferreira
Nara Ferreira
Repórter
Interessada por alimentação, comportamento e ciência, iniciou sua carreira no Estado de Minas como estagiária de Saúde e hoje é repórter da área. Vencedora do Prêmio de Jornalismo CDL/BH, também já cobriu política, cultura, esportes e temas gerais.
06/07/2026 02:00

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Michelle Lucas fala sobre a importância de conhecer a própria flora intestinal
Michelle Lucas fala sobre a importância de conhecer a própria flora intestinal crédito: Arquivo Pessoal/Divulgação

 Nutricionista de formação, Michelle Lucas usa as redes sociais para ajudar pessoas a recuperarem a saúde por meio da nutrição e de uma abordagem integrativa do corpo e das emoções. Especialista em saúde intestinal, digestão e qualidade de vida, ela lança “Livre, leve e solto". Publicado pelo selo Academia, da Editora Planeta, o livro é um manual ilustrado que aborda um tema sério, mas que ainda é cercado por tabus e constrangimentos: o cocô.

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Formada pela Universidade Salgado de Oliveira e pós-graduada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Michelle iniciou sua trajetória na nutrição ao buscar soluções naturais para os problemas de saúde do filho, Vicente. A experiência transformou sua vida e direcionou sua carreira para os estudos sobre saúde intestinal e alimentação anti-inflamatória.

De acordo com a autora, um trânsito intestinal saudável é essencial para uma digestão e um metabolismo eficientes, além de fortalecer o sistema imunológico, contribuir para o bem-estar mental e ajudar na prevenção de doenças. Com essa proposta, o livro reúne informações sobre a posição correta para evacuar, higiene adequada, questionários para incentivar hábitos mais saudáveis e sugestões de cardápios. "Os estados físicos, emocionais e espirituais estão diretamente interligados, ou seja, você não é só o que come, mas também o que digere, absorve, metaboliza e elimina", afirma.

Quem já acompanha Michelle nas redes sociais sabe que a nutricionista fala sobre saúde de forma pouco convencional. O livro segue a mesma proposta, tratando o assunto com seriedade, mas de forma leve e descontraída.

"Livre, leve e solto" também aborda temas como o cérebro intestinal e a influência do intestino nas emoções; o papel da microbiota na proteção da saúde; os impactos da saúde intestinal na vida sexual; dicas de alimentos, receitas e atividades para melhorar a digestão; o que é o mindful eating e por que ele é tão importante; além de depoimentos e histórias que ajudam a quebrar, de vez, o tabu sobre o cocô.

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Arquivo Pessoal/Divulgação

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