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Reganho de peso após a bariátrica: corrigir pode ser o melhor caminho

Cresce a oferta de procedimentos que prometem reverter esse quadro de forma rápida e minimamente invasiva, mas nem sempre com o respaldo científico

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Repórter
01/07/2026 11:36

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Bariátrica pode trazer ganhos para saúde e bem-estar
Bariátrica pode trazer ganhos para saúde e bem-estar crédito: DINO

Recuperar o peso após uma cirurgia bariátrica é mais comum do que se imagina. Estudos mundiais apontam que entre 15% e 20% dos pacientes operados apresentam reganho de peso significativo ao longo dos anos, e a resposta para esse cenário raramente é simples. Na medicina, cresce a oferta de procedimentos que prometem reverter esse quadro de forma rápida e minimamente invasiva, mas nem sempre com o respaldo científico necessário para garantir resultados duradouros, a exemplo do plasma de argônio,que vem ganhando espaço.
 

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Para o cirurgião bariátrico César De Fazzio, diretor do ICD (Instituto de Cirurgia Digestiva), em Brasília, nos consultórios médicos ainda há muitas dúvidas sobre as opções disponíveis para quem reganha peso após a bariátrica, como diferenciá-las e por que a escolha do tratamento pode determinar se o paciente vai resolver o problema de forma duradoura ou apenas paliativa.

O especialista acompanha esse perfil de paciente no consultório e está disponível para explicar por que o reganho de peso nem sempre é uma falha da cirurgia; quais critérios definem se um paciente é candidato à cirurgia revisional; como a revisão cirúrgica se diferencia de procedimentos paliativos no mecanismo de ação e nos resultados de longo prazo; e por que a busca por soluções rápidas pode apenas consumir tempo e recursos do paciente sem resolver a causa do problema.



Perfil

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César De Fazzio é cirurgião bariátrico e dedica-se à área do aparelho digestivo há mais de 15 anos. Fundador do ICD (Instituto de Cirurgia Digestiva), em Brasília-DF, é referência no tratamento cirúrgico e clínico da obesidade. Com um olhar sistêmico do paciente, o especialista coordena todas as etapas do emagrecimento, integrando medicina, nutrição e psicologia em um acompanhamento multidisciplinar. Sua prática é pautada em evidências científicas, pela ética e pelo uso de tecnologiade ponta com materiais de alta qualidade em intervenções minimamente invasivas, visando resultados de longo prazo. Prioriza a segurança e um atendimento transparente e individualizado.

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