Clínicas de reabilitação: como funcionam e o que avaliar antes de internar

A decisão de buscar uma clínica de reabilitação para tratar a dependência química de um familiar ou amigo é um passo complexo e delicado. O processo envolve não apenas o acolhimento do paciente, mas também uma pesquisa cuidadosa para garantir que o local escolhido seja seguro, legalizado e ofereça um tratamento adequado. Essas instituições funcionam como ambientes controlados, projetados para afastar o indivíduo dos gatilhos que levam ao uso de substâncias.

O objetivo central de uma clínica é oferecer um suporte intensivo, com uma rotina estruturada que inclui terapias individuais e em grupo, atividades físicas e acompanhamento profissional contínuo. Esse ambiente imersivo ajuda na desintoxicação e no início de um processo de reeducação emocional e comportamental, fundamental para a recuperação a longo prazo.

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Tipos de internação

Existem diferentes modalidades de internação, e entender cada uma delas é essencial para a família. A mais comum é a voluntária, quando o próprio paciente reconhece a necessidade de ajuda e concorda com o tratamento. Nesses casos, ele assina um termo de consentimento e pode solicitar a sua saída a qualquer momento. O tempo de tratamento pode variar, mas geralmente dura alguns meses, dependendo da avaliação profissional e do progresso individual.

Já a internação involuntária ocorre sem o consentimento do paciente e a pedido de um familiar ou responsável legal. Para isso, é obrigatória a apresentação de um laudo médico que ateste que a pessoa não tem mais domínio sobre sua condição psicológica ou física. A clínica deve comunicar a internação ao Ministério Público, conforme determina a legislação vigente.

Por fim, existe a internação compulsória, que não depende da vontade do paciente ou da família. Ela é determinada por um juiz, após um pedido formal feito por um médico, quando se considera que a pessoa representa um risco para si mesma ou para a sociedade. Regulamentada por legislações como a Lei nº 13.840/2019, que atualizou a política nacional sobre drogas, essa modalidade tem duração máxima de 90 dias, podendo ser encerrada antes do prazo mediante nova avaliação médica e autorização judicial.

O que avaliar antes da escolha

Antes de definir o local, é crucial verificar alguns pontos para evitar problemas futuros e garantir a integridade do paciente. O primeiro passo é confirmar se a clínica possui todos os alvarás de funcionamento em dia, como o da Vigilância Sanitária e do Corpo de Bombeiros.

Visite o local pessoalmente para conhecer a estrutura física. Observe as condições de higiene dos quartos, banheiros e áreas comuns. Um ambiente limpo e organizado é um bom indicativo da qualidade do serviço prestado.

Questione sobre a proposta terapêutica. Pergunte qual é a metodologia utilizada no tratamento, como são as rotinas diárias e qual a frequência das terapias. Uma boa clínica deve ter um plano de tratamento claro e individualizado.

Procure saber sobre a equipe de profissionais. Verifique se o local conta com médicos psiquiatras, psicólogos, enfermeiros, assistentes sociais e terapeutas qualificados para acompanhar os pacientes durante todo o processo de reabilitação.

Por último, entenda quais são as regras de comunicação com a família. Esclareça como funcionam as visitas e as ligações telefônicas, pois o contato com os familiares é uma parte importante do tratamento e da recuperação.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.