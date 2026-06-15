Qual é o sentido da vida?
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Em um tempo marcado pelo culto ao “eu” e pela centralidade do indivíduo, o psicoterapeuta junguiano Geraldo Araujo propõe uma mudança de perspectiva em “Vir-a-Ser para Ser-Vir-a: uma breve reflexão sobre a finalidade do viver". Em seu livro de estreia, o autor convida o leitor a ir além da superficialidade do “espírito da nossa época” para refletir sobre uma questão essencial: qual é o sentido da existência?
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A obra nasceu de forma simples, a partir de uma anotação feita em um aplicativo de notas na virada de 2021 para 2022. Mas a reflexão que sustenta o livro foi construída ao longo de décadas e tem raízes na infância do autor. A inspiração veio de um ensinamento de sua mãe, Dona Ilda, cuja frase permaneceu viva em sua memória: “Quem não vive para servir não serve para viver.”
Esse pensamento tornou-se o eixo central da obra, que dialoga com conceitos da psicologia analítica de Carl Gustav Jung e da psicologia arquetípica de James Hillman. “Só quando este texto insistiu em vir, consegui reparar na grandeza e profundidade desse ‘aforismo psicológico’ dito por uma pessoa que guardava em sua alma uma sabedoria empírica invejável”, afirma Araujo.
Dividido em duas partes, o livro conduz o leitor a uma análise crítica da sociedade contemporânea para a busca de novos caminhos de compreensão da vida. Na primeira metade, o autor aborda as “questões que nos afastam das demandas da alma (psique)”, como a adaptação acrítica às convenções sociais, a ilusão do ego heroico e o antropocentrismo, a tendência de colocar o ser humano como medida de todas as coisas.
Na segunda parte, apresenta reflexões que apontam para outra forma de se relacionar com o mundo. Entre elas, a ideia da interconexão entre os seres, expressa no princípio “In Lak’ech Ala k’in — Eu sou o outro você”, o conceito de anima mundi (alma do mundo) e a noção de telos, uma finalidade que se manifesta no mistério da vida.
Com uma linguagem acessível e distante do academicismo, o autor combina teoria e vivência pessoal. Para isso, recorre a referências que vão do cinema e da mitologia grega às letras de Raul Seixas. O autor também compartilha experiências marcantes, como três acidentes graves dos quais saiu ileso, episódios que interpreta como parte de uma “trama misteriosa” que escapa à racionalidade.
SERVIÇO
Título: Vir-a-Ser para Ser-Vir-a
Autor: Geraldo Araujo
Editora: Publicação independente
Páginas: 136
Preço: R$ 54,90 (físico); R$ 24,90 (e-book)
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