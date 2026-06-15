Interessada por alimentação, comportamento e ciência, iniciou sua carreira no Estado de Minas como estagiária de Saúde e hoje é repórter da área. Vencedora do Prêmio de Jornalismo CDL/BH, também já cobriu política, cultura, esportes e temas gerais.

Com o slogan “O movimento das águas nos inspira”, a primeira edição da Corrida pelas Águas será realizada em Resende (RJ), no dia , em celebração ao Mês do Meio Ambiente. Promovido pelo Comitê de Integração da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul (Ceivap), o evento une esporte, conscientização ambiental e mobilização social em torno da preservação dos recursos hídricos da bacia do Rio Paraíba do Sul, responsável pelo abastecimento de milhões de pessoas nos estados de São Paulo, Rio e Minas Gerais. A iniciativa disponibiliza 800 vagas gratuitas, sendo 700 para a corrida de 5 quilômetros e 100 para a caminhada de 3 quilômetros. Os participantes receberão um kit exclusivo mediante a doação de 1 kg de alimento não perecível, que será destinado a uma instituição beneficente da região. Informações: cronovr.com.br/conecta-evento/226/corrida-pelas-aguas.

Roberto Mendonça/Divulgação

Projeto Aconchego

A livraria Ramalhete, na Savassi, recebe no próximo dia , a partir das 10h, a palestra “O medo no contexto da oncologia”. A atividade será conduzida por Cláudia Gersen — artista, bióloga e mestre em Ciências da Saúde pela Fiocruz —, pela pesquisadora do Centro de Pesquisas René Rachou e pela artista plástica e gestora de projetos Clarice Fonseca. O encontro marca o lançamento do Projeto Aconchego, iniciativa que reúne ações voltadas ao acolhimento de mulheres em tratamento oncológico ou que já passaram pela doença. Entre as atividades previstas estão feira de artesanato e oficinas de arte, com o objetivo de oferecer apoio emocional, estimular a autonomia e contribuir para a reinserção dessas mulheres no mercado de trabalho. A entrada é gratuita. Durante o evento, também serão distribuídas 150 mudas de plantas, por ordem de chegada.

Redes Sociais/Reprodução

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Junho Verde

Há quatro anos, estudantes, professores e comunidades participam de uma campanha de arrecadação de tampinhas plásticas e lacres de alumínio que transforma resíduos em recursos para a realização de castrações de animais. A iniciativa, desenvolvida pelo curso de medicina veterinária da Una nas unidades Barreiro e Contagem, já contribui para a castração de cerca de 20 cães machos a cada semestre. As tampinhas arrecadadas incluem embalagens de garrafas PET, água, leite, desinfetante e amaciante. Apesar dos resultados alcançados, os recursos obtidos com a venda do material ainda não são suficientes para ampliar o atendimento a fêmeas e gatos. Somente neste semestre, aproximadamente 100 quilos de tampinhas já foram recolhidos. Neste mês, dedicado à conscientização ambiental, a ação reforça a importância da participação da população em uma iniciativa que alia sustentabilidade e controle populacional de animais em Belo Horizonte. As doações podem ser feitas nas unidades Una Barreiro, na Avenida Afonso Vaz de Melo, 465, e Una Contagem, na Avenida Maria da Glória Rocha, 175. Informações: @una_seaomorro.