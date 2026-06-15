Corrida pelas águas
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Com o slogan “O movimento das águas nos inspira”, a primeira edição da Corrida pelas Águas será realizada em Resende (RJ), no dia 28 de junho, em celebração ao Mês do Meio Ambiente. Promovido pelo Comitê de Integração da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul (Ceivap), o evento une esporte, conscientização ambiental e mobilização social em torno da preservação dos recursos hídricos da bacia do Rio Paraíba do Sul, responsável pelo abastecimento de milhões de pessoas nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. A iniciativa disponibiliza 800 vagas gratuitas, sendo 700 para a corrida de 5 quilômetros e 100 para a caminhada de 3 quilômetros. Os participantes receberão um kit exclusivo mediante a doação de 1 kg de alimento não perecível, que será destinado a uma instituição beneficente da região. Informações: cronovr.com.br/conecta-evento/226/corrida-pelas-aguas.
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Projeto Aconchego
A livraria Ramalhete, na Savassi, recebe no próximo dia 20 de junho, a partir das 10h, a palestra “O medo no contexto da oncologia”. A atividade será conduzida por Cláudia Gersen — artista, bióloga e mestre em Ciências da Saúde pela Fiocruz —, pela pesquisadora do Centro de Pesquisas René Rachou e pela artista plástica e gestora de projetos Clarice Fonseca. O encontro marca o lançamento do Projeto Aconchego, iniciativa que reúne ações voltadas ao acolhimento de mulheres em tratamento oncológico ou que já passaram pela doença. Entre as atividades previstas estão feira de artesanato e oficinas de arte, com o objetivo de oferecer apoio emocional, estimular a autonomia e contribuir para a reinserção dessas mulheres no mercado de trabalho. A entrada é gratuita. Durante o evento, também serão distribuídas 150 mudas de plantas, por ordem de chegada.
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Junho Verde
Há quatro anos, estudantes, professores e comunidades participam de uma campanha de arrecadação de tampinhas plásticas e lacres de alumínio que transforma resíduos em recursos para a realização de castrações de animais. A iniciativa, desenvolvida pelo curso de medicina veterinária da Una nas unidades Barreiro e Contagem, já contribui para a castração de cerca de 20 cães machos a cada semestre. As tampinhas arrecadadas incluem embalagens de garrafas PET, água, leite, desinfetante e amaciante. Apesar dos resultados alcançados, os recursos obtidos com a venda do material ainda não são suficientes para ampliar o atendimento a fêmeas e gatos. Somente neste semestre, aproximadamente 100 quilos de tampinhas já foram recolhidos. Neste mês, dedicado à conscientização ambiental, a ação reforça a importância da participação da população em uma iniciativa que alia sustentabilidade e controle populacional de animais em Belo Horizonte. As doações podem ser feitas nas unidades Una Barreiro, na Avenida Afonso Vaz de Melo, 465, e Una Contagem, na Avenida Maria da Glória Rocha, 175. Informações: @una_seaomorro.