7 cuidados com os lábios para beijar muito no Dia dos Namorados

O frio, o vento e a baixa umidade do ar favorecem o ressecamento da região, causando rachaduras, descamação e até desconforto na hora do beijo. Segundo especialistas, os lábios sofrem mais no inverno porque não possuem glândulas sebáceas, responsáveis pela produção natural de oleosidade, o que deixa a região mais vulnerável à perda de hidratação.

Além disso, hábitos comuns como passar a língua na boca, beber pouca água e esquecer do protetor solar podem piorar ainda mais o aspecto ressecado.

Para ajudar quem deseja manter os lábios bonitos, hidratados e saudáveis nesta época do ano, especialmente para os encontros românticos do mês de junho o biomédico Killian Cristoff lista os principais cuidados com a região.

1- Não abra mão da hidratação diária: os lábios possuem uma camada de proteção muito mais fina do que a pele de outras regiões do corpo. Por isso, perdem água com facilidade e tendem a ressecar rapidamente.

“O lábio é uma região extremamente delicada e sensível às mudanças climáticas. Quando falta hidratação, a boca perde maciez, brilho natural e pode apresentar rachaduras e descamações”, explica o biomédico.

O especialista recomenda o uso diário de hidratantes labiais com ingredientes como manteiga de karité, vitamina E, pantenol e ácido hialurônico.

2- Evite o hábito de passar a língua nos lábios: quando os lábios estão secos, muita gente recorre à saliva para aliviar o desconforto. O problema é que esse alívio dura apenas alguns segundos.“Depois que evapora, a saliva retira ainda mais a umidade da região. Isso intensifica o ressecamento e pode provocar pequenas fissuras nos lábios”, alerta.

3- Lembre-se de beber água ao longo do dia: nos períodos mais frios, a sensação de sede costuma diminuir, mas a necessidade de hidratação do organismo continua sendo essencial.“A hidratação começa de dentro para fora. Muitas vezes a pessoa investe em vários produtos, mas esquece que a ingestão de água também impacta diretamente a saúde e a aparência dos lábios”, destaca.

4- Proteja os lábios da exposição solar: muitas pessoas cuidam da pele do rosto, mas esquecem que os lábios também sofrem os efeitos da radiação ultravioleta. A exposição frequente ao sol pode acelerar o envelhecimento da região, favorecer manchas e aumentar o ressecamento.“ O protetor labial com FPS deve fazer parte da rotina diária, independentemente da estação do ano. A radiação solar também afeta a região labial e acelera o envelhecimento precoce”, afirma Killian.

5- Não puxe as pelinhas que se formam: quando os lábios começam a descamar, é comum a tentação de remover as peles soltas com as mãos. Apesar de parecer inofensivo, esse hábito pode causar pequenas lesões e até sangramentos.

“O ideal é reforçar a hidratação e permitir que a pele se regenere naturalmente. Arrancar as pelinhas pode prolongar a irritação e piorar o aspecto dos lábios”, orienta.

6- Considere tratamentos de revitalização labial: além dos cuidados feitos em casa, alguns procedimentos estéticos podem contribuir para melhorar a qualidade da pele dos lábios. Tratamentos voltados para hidratação profunda e estímulo de colágeno ajudam a recuperar o viço, melhorar a textura e proporcionar um aspecto mais saudável à região.

“Hoje existem procedimentos focados na revitalização labial que priorizam hidratação, definição e naturalidade, sem necessariamente aumentar o volume da boca”, explica o especialista.

7- Naturalidade continua sendo a melhor escolha: quando o assunto é preenchimento labial, equilíbrio e bom senso fazem toda a diferença.

“O objetivo não é transformar os lábios, mas realçar a beleza natural e preservar a identidade facial do paciente”, explica o biomédico.

Muita gente acredita que o procedimento serve apenas para aumentar os lábios, mas o ácido hialurônico também possui alta capacidade de retenção de água, contribuindo para hidratação, contorno e melhora da textura da região. Durante o inverno, quando os lábios tendem a ficar mais ressecados e sensíveis, o procedimento pode ser um aliado importante para ajudar na manutenção da hidratação e do viço natural da boca.

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“Com a queda das temperaturas e a baixa umidade do ar, os lábios sofrem bastante com a perda de água. O ácido hialurônico ajuda justamente a manter essa hidratação de dentro para fora, deixando os lábios mais saudáveis, macios e com aparência natural”, explica o biomédico.