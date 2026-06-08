Conversas íntimas

Interessada por alimentação, comportamento e ciência, iniciou sua carreira no Estado de Minas como estagiária de Saúde e hoje é repórter da área. Vencedora do Prêmio de Jornalismo CDL/BH, também já cobriu política, cultura, esportes e temas gerais.

Criado em Belo Horizonte, o podcast “Algo Raro”, dos psicólogos Ana Paula Bartels e Lucas Gaetani, estreia na ça-feira (9/6) nas plataformas Spotify e YouTube. A proposta é provocar reflexões sobre experiências cotidianas que, mesmo familiares, ainda podem revelar novos significados. No episódio inaugural, o casal parte de uma pergunta simples: o que faz um lar? A resposta aparentemente óbvia, “onde há amor”, logo é colocada em perspectiva. Os apresentadores exploram pequenas percepções que ajudam a compreender como um espaço se transforma em lar: a construção de memórias, a familiaridade com os detalhes da casa e a sensação de aconchego que surge com o tempo, ainda que o ambiente nunca esteja completamente pronto. Com publicações quinzenais, o podcast também abordará temas como a relação com a cidade, os hobbies na vida adulta e os vínculos afetivos. Mais informações: @algoraro.podcast.



Femama/Divulgação

Beabá do câncer de mama

Receber o diagnóstico de câncer de mama costuma gerar, além do impacto emocional, uma série de dúvidas e termos médicos de difícil compreensão. Para ampliar o acesso à informação de qualidade, o Instituto Beabá, a Federação Brasileira de Instituições Filantrópicas de Apoio à Saúde da Mama (Femama) e a farmacêutica Libbs desenvolveram, em parceria com pacientes e familiares, a plataforma gratuita Beabá do Câncer de Mama. Segundo estimativas do Instituto Nacional de Câncer (Inca), o Brasil deve registrar cerca de 73.610 novos casos da doença por ano no triênio 2023-2025. Diante desse cenário, iniciativas voltadas ao letramento em saúde ganham importância para auxiliar pacientes e familiares na tomada de decisões e no enfrentamento da doença. A plataforma utiliza linguagem acessível e recursos visuais para explicar desde os sintomas até as opções de tratamento. O conteúdo aborda temas frequentemente cercados por tabus, como preservação da fertilidade, sexualidade durante o tratamento e cuidados paliativos. Informações: femama.org.br/beabadocancerdemama/.

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Educadores físicos e oncologia



O papel da atividade física no cuidado oncológico tem ganhado cada vez mais reconhecimento científico. Além de contribuir para a prevenção de diversos tipos de câncer, a prática regular de exercícios pode auxiliar no tratamento, na recuperação e na melhora da qualidade de vida de pacientes oncológicos. Com o objetivo de ampliar a qualificação profissional nessa área, a Formação Nacional de Educadores Físicos em Oncologia abriu inscrições para o Módulo Bronze – Fundamentos, curso gratuito e online voltado a profissionais de Educação Física interessados em atuar com base em evidências científicas no atendimento a pessoas com câncer. A formação será realizada entre junho e setembro de 2026 e disponibilizará 50 vagas. A iniciativa conta com a chancela institucional do Grupo SOnHe e da Fundação Roberto Rocha Brito, mantenedora do Hospital Vera Cruz, além do apoio do Centro de Estudos em Exercício e Oncologia e da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica (SBOC), responsável pelo financiamento do módulo. Informações: www.exerciciooncologico.com.br/#inscricao