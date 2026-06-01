Quando o silêncio vira propósito

Interessada por alimentação, comportamento e ciência, iniciou sua carreira no Estado de Minas como estagiária de Saúde e hoje é repórter da área. Vencedora do Prêmio de Jornalismo CDL/BH, também já cobriu política, cultura, esportes e temas gerais.

Giovanna Andreo faz de “Propósito EnCanta - uma jornada de reconexão, intenção e resultado” um convite para desacelerar e repensar a condução da própria vida. Em um mundo marcado pela pressa, excesso de compromissos e funcionamento quase automático do dia a dia, ela apela para a paciência e a coragem, além de viver com autenticidade.



Publicado pela DVS Editora, o livro parte da trajetória pessoal da autora, musicista e cantora há mais de 20 anos, cuja relação com a música foi transformada em 2014, após o diagnóstico de surdez neurossensorial bilateral progressiva. A condição alterou não apenas sua relação com o som, mas também com o futuro que havia planejado. O diagnóstico motivou um novo olhar para o cotidiano e impulsionou uma pergunta: onde foi parar o propósito em meio a tantas urgências?



Na obra, a autora propõe um reposicionamento interno. Ela sugere novas formas de encarar o trabalho,as relações e a própria existência. Com passagens bem-humoradas e, ao mesmo tempo, provocativas, o livro desperta incômodos necessários que conduzem à ação e à reconexão com o que realmente importa.



Conceitos como intencionalidade, presença e entrega ganham forma prática. A autora discute temas como escassez de tempo, excesso de estímulos digitais, “fomo” (o medo de estar perdendo algo), e a dificuldade contemporânea de manter o foco. Com base na neurociência e na experiência de palco, Giovanna lembra que o ser humano pode até ser multitarefa, mas nunca será multifocal.



Em “Propósito EnCanta”, ela reforça que ter um propósito definido não elimina a dor e nem os desafios, mas dá sentido ao caminho e coragem para continuar. Uma leitura para quem deseja sair do modo automático, escutar com mais atenção e escolher, todos os dias, viver com mais consciência e intenção.

Livro: Propósito EnCanta DVS Editora/Divulgação

Serviço

» Livro: Propósito EnCanta

» Autora: Giovanna Andreo

» Editora: DVS Editora

» Páginas: 104

» Preço: R$ 49

» Onde encontrar: Amazon

Minuto Saúde

Podcast Minuto Saúde Flávia Rodrigues/Divulgação

O podcast Minuto Saúde, projeto de extensão da Faculdade Ciências Médicas de Minas Gerais (FCMMG), disponível gratuitamente no Spotify, leva ao público informações sobre saúde e qualidade de vida por meio de uma linguagem acessível. O conteúdo, embasado por estudos confiáveis, é produzido nas dependências da instituição, apostando na interdisciplinaridade e reunindo professores e alunos dos cursos de enfermagem, fisioterapia, medicina, odontologia e psicologia. Em breve, estudantes do curso de fonoaudiologia também passarão a integrar o projeto, que já conta com mais de 50 episódios. A ideia surgiu durante a pandemia da COVID-19, período marcado pela disseminação de desinformação e fake news relacionadas à saúde. Com dois episódios mensais, atualmente está no ar a 27ª temporada com o tema

"Quando cada minuto conta: entendendo e reconhecendo o AVC".

Tipos sanguíneos raros

corrida Girl Power Bruno Barros/Divulgação

O baixo estoque de sangue da Fundação Hemominas impacta diretamente o atendimento de pacientes. Durante a campanha nacional de incentivo à doação de sangue, o Junho Vermelho, o Hospital da Baleia, que recentemente precisou reagendar cirurgias eletivas devido à baixa disponibilidade de bolsas, reforça o alerta para a necessidade das doações. A escassez também atinge pacientes com tipos sanguíneos raros ou com necessidade de sangue fenotipado, ou seja, que já tiveram o tipo sanguíneo identificado para além da classificação de sistemas ABO e Rh. Pessoas com sangue O negativo são consideradas doadoras universais, enquanto pacientes com sangue AB positivo podem receber bolsas de qualquer tipo. Informações: www.hemominas.mg.gov.br.

Girl Power em BH

corrida Girl Power Bruno Barros/Divulgação

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Com o tema “Built to Shine”, ou seja, “Feita para brilhar", a corrida Girl Power chega a Belo Horizonte, no dia 7 de junho, com percursos de 5km e 10km, reunindo mulheres de todas as idades e níveis de condicionamento em torno de um mesmo propósito: ampliar o alcance do projeto que promove qualidade de vida e incentivar ainda mais mulheres a ocuparem as ruas por meio do esporte. De acordo com a 4ª edição do Panorama Setorial Fitness Brasil, a presença feminina nas atividades físicas vem crescendo de forma consistente, sendo um dos principais vetores de expansão do mercado fitness. Entre as principais motivações estão o controle do estresse, a melhora da autoestima e a manutenção da saúde. Depois da capital mineira, a corrida será realizada em São Luís (MA) e Brasília. Informações: girlpowerseries.com.br.