Surto psicótico em público: como identificar e o que fazer para ajudar

Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024

Como reagir ao presenciar alguém em uma crise de saúde mental? O comportamento, que pode parecer apenas bizarro, é um sinal clássico de um surto psicótico, uma condição que exige uma abordagem cuidadosa e empática de quem está por perto.

Um surto psicótico é uma perda temporária de contato com a realidade. Durante a crise, a pessoa pode ter alucinações, delírios e um comportamento extremamente desorganizado. Entender os sinais é o primeiro passo para oferecer ajuda de maneira segura e eficaz, tanto para a pessoa em sofrimento quanto para o público.

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Como identificar um surto psicótico?

Reconhecer os sintomas é fundamental para diferenciar a situação de outras emergências. Embora cada caso seja único, alguns sinais são mais comuns e podem indicar que a pessoa precisa de ajuda especializada. Fique atento se o indivíduo apresentar:

Fala confusa e sem lógica: a pessoa pode mudar de assunto repentinamente ou criar palavras que não existem.

Alucinações : relatar ver, ouvir ou sentir coisas que não estão presentes no ambiente, como ouvir vozes.

Delírios: ter crenças fortes em ideias que não são reais, como mania de perseguição ou acreditar que tem poderes especiais.

Comportamento agitado ou catatônico: agir de forma agressiva e imprevisível ou, no extremo oposto, ficar imóvel e sem reação.

Desconfiança extrema: demonstrar medo intenso e acreditar que está sendo ameaçado ou observado por todos.

O que fazer para ajudar de forma segura

A prioridade máxima é garantir a segurança de todos os envolvidos. A abordagem correta pode acalmar a situação até a chegada de profissionais. A primeira orientação é nunca confrontar a pessoa em crise. Se for seguro, afaste objetos perigosos do alcance dela.

Mantenha uma distância segura e evite atitudes intimidadoras. Fale de maneira calma, com um tom de voz baixo e frases curtas e simples. Não faça perguntas complexas nem tente argumentar sobre os delírios da pessoa, pois isso pode aumentar a agitação.

O passo mais importante é acionar ajuda profissional imediatamente. Ligue para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), pelo número 192, ou para a Polícia Militar, no 190. Ao ligar, informe com clareza a localização e descreva o comportamento da pessoa, ressaltando que se trata de uma emergência de saúde mental.

Lembre-se que estas são orientações de primeiros socorros. O objetivo é manter a segurança de todos até a chegada de uma equipe especializada, que é a única capacitada para intervir e oferecer o tratamento adequado.

O que você nunca deve fazer

Ações impensadas podem piorar a crise e colocar todos em risco. Por isso, algumas atitudes devem ser totalmente evitadas ao presenciar um surto psicótico em público.

Não toque na pessoa: o contato físico pode ser interpretado como uma ameaça e gerar uma reação violenta.

Evite filmar ou tirar fotos: a pessoa está em um momento de extrema vulnerabilidade. Expor sua imagem é desrespeitoso e pode intensificar o sentimento de perseguição.

Não discuta ou tente argumentar: tentar convencer a pessoa de que suas crenças são falsas é ineficaz e pode aumentar a hostilidade.

Jamais grite ou faça piadas: zombar da situação ou agir com agressividade apenas agrava o quadro de estresse e confusão mental. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.