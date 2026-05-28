Como lidar com o trauma pós-assalto? Entenda os sintomas e quando buscar ajuda

Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024

As recentes tentativas de assalto que feriram estudantes em Belo Horizonte na última semana trouxeram à tona uma realidade enfrentada por muitos: o trauma após um episódio de violência. Sentir medo, ansiedade e uma sensação constante de alerta são reações esperadas e normais. O corpo e a mente precisam de tempo para processar o choque e o estresse vividos.

Logo após o ocorrido, é fundamental validar os próprios sentimentos. Negar ou minimizar o medo pode dificultar a recuperação. Conversar com amigos e familiares de confiança ajuda a externalizar a angústia e a se sentir acolhido. A sensação de segurança foi abalada, e reconstruí-la é um processo gradual.

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Retomar a rotina é um passo importante, mas deve ser feito sem pressão. Voltar aos locais e atividades cotidianas pode ser desafiador. A recomendação é fazer isso aos poucos, talvez na companhia de alguém, para recuperar a confiança. Evitar completamente os lugares associados ao trauma pode reforçar o medo a longo prazo.

Quando o alerta se torna persistente

Embora a maioria das pessoas se recupere com o tempo e com o apoio de sua rede, alguns sinais indicam que o estresse pode ter se tornado crônico. Segundo especialistas em saúde mental e os critérios diagnósticos estabelecidos pela comunidade médica internacional, é o momento de considerar a busca por ajuda profissional para evitar o desenvolvimento do transtorno de estresse pós-traumático (TEPT).

Fique atento a alguns sintomas se eles persistirem por mais de um mês:

Flashbacks e pesadelos: reviver o evento de forma involuntária, com imagens, sons e sensações muito nítidas, tanto acordado quanto dormindo.

Hipervigilância: estar em estado de alerta máximo o tempo todo, se assustando com facilidade e desconfiando de tudo ao redor.

Isolamento social: evitar sair de casa, encontrar pessoas ou realizar atividades que antes eram prazerosas por medo de que algo ruim aconteça.

Alterações de humor: sentir irritabilidade, raiva, culpa ou tristeza de forma intensa e frequente, com dificuldade para sentir emoções positivas.

Dificuldade de concentração: problemas para focar em tarefas simples do dia a dia, acompanhados por lapsos de memória.

Um psicólogo ou psiquiatra pode oferecer as ferramentas adequadas para processar o trauma. Terapias específicas ajudam a ressignificar a memória do evento, permitindo que a pessoa retome o controle de sua vida e a sensação de segurança no mundo.

É importante ressaltar que estas orientações são de caráter informativo. Cada pessoa reage de forma diferente a eventos traumáticos, e a avaliação individualizada por profissional de saúde mental é fundamental para o tratamento adequado.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.