Medo de agulha? 7 dicas de psicólogos para ajudar crianças e adultos

Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024

O medo extremo de agulhas é mais comum do que se imagina, afetando cerca de 25% dos adultos. Esse medo tem nome: tripanofobia (também conhecida como aicmofobia ou belonefobia), uma fobia específica que atinge crianças e adultos e que pode ser superada com as técnicas certas.

Com a continuidade de campanhas de vacinação e a importância crescente de cuidados preventivos em saúde, compreender e lidar com a tripanofobia tornou-se ainda mais essencial. A fobia de injeção pode levar pessoas a evitar vacinas e exames de sangue, colocando a saúde em risco, mas algumas estratégias psicológicas ajudam a controlar a ansiedade e a transformar a experiência em algo mais tranquilo.

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Para enfrentar o momento da injeção de forma mais calma, algumas táticas podem fazer toda a diferença. Veja sete dicas práticas para aplicar antes e durante o procedimento:

Converse abertamente: principalmente com crianças, a honestidade é fundamental. Explicar o procedimento de forma simples, sem mentir sobre a dor, cria confiança. Diga que será rápido e que é importante para a saúde. Use a distração a seu favor: o cérebro tem dificuldade em focar em duas coisas ao mesmo tempo. Levar um fone de ouvido, assistir a um vídeo no celular ou conversar com o profissional de saúde sobre outro assunto pode desviar a atenção do procedimento. Controle a respiração: a ansiedade acelera a respiração. Inspire lentamente pelo nariz contando até quatro e expire pela boca contando até seis. Repetir esse processo ajuda a acalmar o sistema nervoso e a reduzir a tensão muscular. Não olhe para a agulha: o estímulo visual pode intensificar o medo. Vire o rosto para o outro lado e, se possível, peça para se deitar. A posição horizontal ajuda a prevenir tonturas ou desmaios (síncope vasovagal) em pessoas mais sensíveis. Crie um reforço positivo: planejar algo agradável para depois da injeção funciona como uma recompensa. Para crianças, pode ser um passeio ou um doce. Para adultos, um café especial ou um momento de descanso. Entenda o propósito: lembrar-se do motivo da injeção, seja uma vacina de rotina ou um tratamento, ajuda a colocar a situação em perspectiva. O benefício para a saúde a longo prazo é muito maior que o desconforto momentâneo. Busque ajuda profissional: se o medo é paralisante e impede cuidados essenciais com a saúde, é hora de procurar um psicólogo. A terapia cognitivo-comportamental (TCC) utiliza técnicas de exposição gradual e reestruturação cognitiva, helping a pessoa a ressignificar o medo e desenvolver respostas mais adaptativas. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.