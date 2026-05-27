Os riscos psicológicos da cirurgia plástica: quando o desejo vira perigo

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A morte de Bárbara Laura Souza Félix, de 27 anos, durante um procedimento de lipoenxertia (lipoaspiração com enxerto nos glúteos) nesta terça-feira (26), em Belo Horizonte, acende um alerta sobre um perigo que vai além da sala de cirurgia: os riscos psicológicos associados à busca por um ideal de perfeição.

O caso, ocorrido no Instituto Mineiro de Obesidade (IMO) e que está sob investigação, evidencia como a decisão de modificar o corpo envolve muito mais do que questões físicas e financeiras, tocando em pontos sensíveis da saúde mental que precisam de atenção.

Essa busca incessante pode ser um sintoma do Transtorno Dismórfico Corporal (TDC), uma condição em que a pessoa tem uma percepção distorcida e negativa sobre a própria aparência. Nesses casos, a insatisfação é constante e nenhum procedimento cirúrgico é capaz de trazer a satisfação esperada, gerando um ciclo vicioso de novas intervenções e frustrações.

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O problema é que a cirurgia plástica corrige o físico, mas não trata a origem da angústia. Se a motivação para o procedimento estiver ligada a uma baixa autoestima profunda ou à tentativa de resolver problemas emocionais, o resultado pode agravar o quadro psicológico, em vez de solucioná-lo.

Sinais de alerta importantes

Identificar a diferença entre um desejo estético saudável e uma obsessão prejudicial é o primeiro passo. Alguns sinais indicam que a motivação para a cirurgia pode estar contaminada por questões emocionais mais complexas e merece uma avaliação cuidadosa. Fique atento a estes pontos:

Expectativas irreais: acreditar que a cirurgia resolverá problemas pessoais, profissionais ou amorosos.

Foco excessivo em defeitos mínimos: passar grande parte do dia pensando em uma característica que outras pessoas mal notam.

Comparação constante: usar imagens de redes sociais e celebridades como um padrão a ser alcançado a qualquer custo.

Histórico de insatisfação: já ter realizado outros procedimentos estéticos sem nunca se sentir satisfeito com os resultados.

As redes sociais desempenham um papel significativo na construção de padrões de beleza muitas vezes inatingíveis. Filtros e imagens manipuladas criam uma realidade paralela que alimenta a insatisfação com o corpo real, impulsionando a procura por soluções rápidas e, por vezes, perigosas.

Por isso, a avaliação da saúde mental antes de qualquer intervenção é fundamental. O objetivo não é impedir o procedimento, mas garantir que a decisão seja consciente e que o resultado, além de estético, traga bem-estar e satisfação genuínos, não uma nova fonte de frustração.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.