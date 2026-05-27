Embolia pulmonar e gordurosa: entenda os riscos fatais de cirurgias plásticas

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A morte de uma jovem de 27 anos durante uma cirurgia plástica em Belo Horizonte, ocorrida na terça-feira (26), acendeu um alerta para riscos fatais associados a esses procedimentos. Embora a causa exata ainda esteja sob investigação e aguarde laudos periciais, o caso levantou hipóteses de duas complicações graves: a embolia pulmonar por trombo e a embolia gordurosa.

Apesar de terem desfechos semelhantes, são condições distintas. O tromboembolismo pulmonar (TEP), conhecido popularmente como embolia pulmonar, ocorre quando um coágulo de sangue (trombo) se desprende de uma veia profunda, geralmente nas pernas, e viaja pela corrente sanguínea até bloquear uma artéria nos pulmões. Isso impede a oxigenação do sangue e pode levar a uma parada cardiorrespiratória.

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Qual a diferença para a embolia gordurosa?

Já a embolia gordurosa, um risco específico de procedimentos como lipoaspiração e enxerto de gordura (lipoenxertia), acontece quando partículas de gordura entram na corrente sanguínea, viajam até os pulmões e causam um bloqueio similar. Ambas as condições são emergências médicas gravíssimas.

Quais os riscos em cirurgias plásticas?

Procedimentos cirúrgicos criam um cenário propício para ambos os tipos de embolia, mas por mecanismos diferentes.

Risco de Embolia Pulmonar (por trombo)

Fatores que aumentam o risco de formação de coágulos sanguíneos incluem:

Imobilidade prolongada: ficar na mesma posição por horas na mesa de cirurgia e durante o repouso pós-operatório deixa o sangue mais lento nas veias das pernas, facilitando a coagulação.

Trauma nos tecidos: a própria cirurgia causa lesões em vasos sanguíneos, o corpo responde com um processo de coagulação para estancar o sangramento, o que pode originar trombos.

Alterações na coagulação: o estresse cirúrgico e a resposta inflamatória do organismo podem deixar o sangue mais propenso a coagular.

Risco de Embolia Gordurosa

Este risco é mais elevado em cirurgias que manipulam gordura corporal. Durante a lipoaspiração ou lipoenxertia, gotículas de gordura podem acidentalmente entrar em um vaso sanguíneo rompido e se espalhar pelo corpo, chegando aos pulmões.

Sinais de alerta de embolia

Os sintomas de uma embolia, seja pulmonar ou gordurosa, costumam ser súbitos e intensos, exigindo atendimento médico imediato. Fique atento a qualquer um dos seguintes sinais, principalmente após um procedimento cirúrgico:

falta de ar repentina e sem motivo aparente;

dor aguda no peito que piora ao respirar fundo ou tossir;

tosse, que pode vir acompanhada de sangue;

batimentos cardíacos acelerados ou irregulares;

tontura, vertigem ou desmaio;

suor excessivo e ansiedade.

A prevenção do tromboembolismo pulmonar envolve uma avaliação detalhada do histórico do paciente, identificando fatores de risco como obesidade, tabagismo ou uso de anticoncepcionais. Medidas como o uso de meias de compressão e a mobilização precoce são fundamentais. Já a prevenção da embolia gordurosa está diretamente ligada à técnica cirúrgica e à experiência do profissional para minimizar o trauma nos tecidos.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.