O corpo humano em queda livre: como é possível sobreviver a 50m

O caso da mulher que sobreviveu a uma queda de cerca de 50 metros em um penhasco na Serra do Rola-Moça, em Minas Gerais, levanta uma questão fundamental sobre os limites do corpo humano. Embora pareça um milagre, uma combinação de fatores físicos e biológicos pode explicar como uma pessoa consegue resistir a um impacto tão violento. Não se trata de um evento comum, mas a ciência oferece algumas respostas.

Para entender a sobrevivência, é preciso analisar a queda em si. A força do impacto não depende apenas da altura, mas principalmente do tempo de desaceleração. Cair sobre uma superfície dura, como concreto, concentra toda a energia em uma fração de segundo, o que é quase sempre fatal. Já uma queda sobre vegetação densa, terra fofa ou mesmo água (dependendo do ângulo) pode prolongar esse tempo, amortecendo o choque.

Leia Mais

Fatores que influenciam na sobrevivência

A superfície onde a vítima aterrissa é, talvez, o fator mais crítico. Árvores e arbustos podem funcionar como uma série de "freios", quebrando o ritmo da queda e absorvendo parte da energia cinética antes do impacto final no solo. Cada galho que se quebra dissipa uma porção da força que, de outra forma, seria transferida diretamente para o corpo. No caso da Serra do Rola-Moça, o fato de a vítima ter sido encontrada presa em uma árvore reforça como a vegetação foi crucial para dissipar a energia do impacto.

A posição do corpo no momento do impacto também desempenha um papel crucial. Aterrissar de pé, por exemplo, pode causar fraturas graves nas pernas e na pélvis, mas a estrutura óssea absorve parte do choque, protegendo órgãos vitais e a cabeça. Uma queda de costas ou de frente distribui a força por uma área maior, o que aumenta o risco de lesões internas fatais.

A resposta do organismo ao trauma

O corpo humano tem mecanismos de proteção surpreendentes. A caixa torácica, formada pelas costelas e o esterno, funciona como uma armadura para o coração e os pulmões. Da mesma forma, a musculatura ao redor do abdômen e da coluna oferece uma camada de amortecimento para os órgãos internos.

Em situações de extremo perigo, o organismo libera uma grande quantidade de adrenalina. Esse hormônio aumenta a frequência cardíaca, aguça os sentidos e pode diminuir a percepção de dor temporariamente. Isso explica por que, em muitos acidentes graves, as vítimas são encontradas conscientes e até mesmo se movendo, apesar das lesões.

Por fim, há o elemento do acaso. A diferença entre a vida e a morte pode estar em desviar de uma rocha por poucos centímetros ou aterrissar em um ângulo favorável. A combinação de uma superfície de impacto adequada, a dissipação da energia durante a queda e a resiliência do próprio corpo cria uma janela de oportunidade, por menor que seja, para a sobrevivência.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.