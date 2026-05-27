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CHANCE DE CURA

SUS amplia tratamento contra o câncer com 23 novos medicamentos

Medida deve beneficiar mais de 100 mil pacientes e inclui remédios para câncer de mama, pulmão, leucemia, ovário e estômago.

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Enzo Anselmo
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Repórter
27/05/2026 12:12

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SUS amplia tratamento contra o câncer com 23 novos medicamentos
Os 23 novos medicamentos são para taratmento de 35 tipos diferentes de câncer crédito: Tupi

O Sistema Único de Saúde está oferecendo, a partir de agora, 23 novos medicamentos para o tratamento de 35 tipos diferentes de câncer, entre eles, mama, pulmão, leucemia, ovário e estômago. 

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O impacto da medida foi explicado pelo oncologista clínico Daniel Mussi, que falou da importância desses medicamentos no tratamento contra o câncer. 

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Para essa aprovação de múltiplos medicamentos no SUS, na parte da oncologia foram escolhidos medicamentos que têm um impacto muito grande no nosso tratamento, que têm a possibilidade, inclusive, de poder oferecer uma chance de cura para pacientes que tenham uma doença avançada. – disse o médico, que declarou que a comunidade médica está muito feliz do ponto de vista de saúde pública, visto que o número de pacientes beneficiados com essas aprovações é significativo.

A produtora da Super Rádio Tupi, Elisângela Salaroli, que venceu o câncer, comenta a importância da nova medida. Tanta gente que passou por isso e venceu, fica alegre em saber que novos tratamentos estão chegando à saúde pública, […], porque isso é qualidade de vida e renova a esperança para o paciente que sofre tanto com esse tratamento. 

O governo federal anunciou que o investimento para incluir os novos medicamentos na lista foi de 2 bilhões de reais.

Segundo uma publicação do Instituto Nacional de Câncer, o Brasil deve registrar 781 mil novos casos da doença por ano até 2028, com previsões confirmando que o câncer vem se consolidando como uma das principais causas de adoecimento e morte no Brasil. 

Dos 23 novos medicamentos oferecidos pelo SUS, 10 serão adquiridos diretamente pelo Ministério da Saúde e distribuídos aos estados. 

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Os outros serão ofertados por meio da autorização de procedimento ambulatorial, em que a compra é realizada pelos centros habilitados no país, com financiamento federal e ata de negociação nacional.

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