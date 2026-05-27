SUS amplia tratamento contra o câncer com 23 novos medicamentos
Medida deve beneficiar mais de 100 mil pacientes e inclui remédios para câncer de mama, pulmão, leucemia, ovário e estômago.
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O Sistema Único de Saúde está oferecendo, a partir de agora, 23 novos medicamentos para o tratamento de 35 tipos diferentes de câncer, entre eles, mama, pulmão, leucemia, ovário e estômago.
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O impacto da medida foi explicado pelo oncologista clínico Daniel Mussi, que falou da importância desses medicamentos no tratamento contra o câncer.
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A produtora da Super Rádio Tupi, Elisângela Salaroli, que venceu o câncer, comenta a importância da nova medida. Tanta gente que passou por isso e venceu, fica alegre em saber que novos tratamentos estão chegando à saúde pública, […], porque isso é qualidade de vida e renova a esperança para o paciente que sofre tanto com esse tratamento.
O governo federal anunciou que o investimento para incluir os novos medicamentos na lista foi de 2 bilhões de reais.
Segundo uma publicação do Instituto Nacional de Câncer, o Brasil deve registrar 781 mil novos casos da doença por ano até 2028, com previsões confirmando que o câncer vem se consolidando como uma das principais causas de adoecimento e morte no Brasil.
Dos 23 novos medicamentos oferecidos pelo SUS, 10 serão adquiridos diretamente pelo Ministério da Saúde e distribuídos aos estados.
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Os outros serão ofertados por meio da autorização de procedimento ambulatorial, em que a compra é realizada pelos centros habilitados no país, com financiamento federal e ata de negociação nacional.