O medo de dirigir após um acidente: como superar o trauma e voltar ao volante

Repórter formada em jornalismo e em Marketing Digital. Experiência em redação para portais de notícias e mídias sociais.

Após um evento traumático ao volante, é comum que o cérebro associe o carro a uma sensação de perigo. O motorista pode desenvolver sintomas como taquicardia, sudorese, tremores e pensamentos catastróficos só de pensar em pegar na direção. Essa reação é uma resposta de proteção do corpo, mas pode se tornar um obstáculo que limita a liberdade e a rotina.

Muitas pessoas passam a evitar rotas específicas, dirigir à noite ou em estradas, e em casos mais graves, abandonam completamente o volante. A boa notícia é que esse medo, conhecido como amaxofobia, pode ser superado com paciência e as estratégias certas. O processo de recuperação da confiança é gradual e varia para cada indivíduo.

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Passos para voltar a dirigir com segurança

Reconhecer o medo é o primeiro passo para vencê-lo. Ignorar a ansiedade pode intensificar o problema. Em vez disso, é importante validar o que se está sentindo e buscar formas de lidar com a situação de maneira saudável. Algumas atitudes podem ajudar nesse processo de retomada.

O apoio psicológico profissional é fundamental para tratar o trauma de forma estruturada. Terapeutas podem aplicar técnicas para ressignificar a experiência e controlar as reações de pânico. Além disso, algumas práticas simples podem ser adotadas no dia a dia para reconstruir a confiança de forma progressiva.

Comece aos poucos: inicie dirigindo por trajetos curtos e conhecidos, em horários de pouco movimento. Dê uma volta no quarteirão ou vá até a padaria. Aumente a distância e a complexidade do percurso gradualmente.

Tenha uma companhia: nas primeiras vezes, dirija ao lado de uma pessoa calma e de confiança. A presença de alguém pode oferecer segurança e diminuir a sensação de solidão e vulnerabilidade.

Pratique técnicas de relaxamento: antes de entrar no carro, faça exercícios de respiração profunda. Puxe o ar lentamente pelo nariz, segure por alguns segundos e solte pela boca. Isso ajuda a reduzir a frequência cardíaca e a ansiedade.

Refaça aulas de direção: voltar para a autoescola pode ser uma ótima maneira de reforçar a técnica e receber orientação de um instrutor preparado para lidar com motoristas que passaram por traumas.

Não se pressione: respeite seu próprio tempo. Cada pequena vitória, como conseguir dirigir até o trabalho, deve ser comemorada. O objetivo é recuperar a autonomia sem gerar mais estresse. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.