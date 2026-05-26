Como agendar sua perícia médica no INSS pela internet sem erros

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Agendar a perícia médica do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) ficou mais simples e pode ser feito sem sair de casa. O procedimento é realizado integralmente pela internet, através do portal ou aplicativo Meu INSS, facilitando o acesso de quem precisa solicitar benefícios como o auxílio por incapacidade temporária, conhecido anteriormente como auxílio-doença.

A plataforma digital centraliza o serviço e permite que o segurado solicite o benefício e, quando necessário, escolha a data, o horário e a agência mais próxima para realizar o exame presencial. O processo online foi criado para diminuir as filas e agilizar o atendimento, mas exige atenção aos detalhes para que o pedido não seja negado por erros simples no preenchimento ou na falta de documentos.

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Desde 2026, o INSS prioriza a análise documental através do sistema Atestmed, que permite a concessão do benefício sem perícia presencial em muitos casos. Ao fazer o pedido pelo Meu INSS, o segurado anexa o atestado médico e, se os documentos estiverem adequados e o afastamento for de até 180 dias, o benefício pode ser concedido sem necessidade de comparecer à agência.

Passo a passo para agendar a perícia

O agendamento da perícia médica pela internet é intuitivo. Seguindo as etapas corretamente, o segurado garante que sua solicitação seja processada sem problemas. O primeiro passo é ter em mãos os documentos pessoais e médicos.

Acesse o site gov.br/meuinss ou baixe o aplicativo Meu INSS, disponível para Android e iOS. Faça o login com sua conta Gov.br. Caso não tenha, será preciso criar um cadastro, que é gratuito e rápido. Na tela inicial, procure pela opção “Pedir Benefício por Incapacidade” e clique nela. O sistema irá direcioná-lo para uma página com as opções de benefício. Selecione “Benefício por Incapacidade Temporária (Auxílio-Doença)” e clique em “Ciente”. O sistema informará que, sempre que possível, a análise será feita sem necessidade de perícia presencial. Você deverá anexar seus documentos médicos nesta etapa. Siga as orientações da tela, preenchendo todas as informações solicitadas com cuidado. Ao final, o sistema permitirá que você escolha a agência do INSS, a data e o horário disponíveis para a sua perícia. Confirme o agendamento e salve ou imprima o comprovante. Ele contém informações importantes, como o número do protocolo.

Documentos essenciais para o dia da perícia

Comparecer ao exame com a documentação correta é fundamental para a concessão do benefício. A ausência de qualquer um dos itens pode levar ao indeferimento do pedido. Leve sempre os documentos originais.

Atestado médico atualizado com CID, diagnóstico, assinatura e CRM do médico, e período de afastamento recomendado (obrigatório para análise pelo Atestmed).

Documento de identificação oficial com foto, como RG ou CNH.

Cadastro de Pessoa Física (CPF).

Carteira de trabalho e Previdência Social (CTPS).

Laudos, exames, atestados e receitas médicas que comprovem a condição de saúde e a incapacidade para o trabalho. Os documentos devem ser recentes, legíveis e conter o nome completo do paciente, a data de emissão e a assinatura do profissional de saúde.

Comprovante de agendamento da perícia.

Para trabalhadores empregados, uma declaração assinada pela empresa informando o último dia de trabalho.

Para evitar contratempos, é importante manter os dados de contato, como telefone e e-mail, sempre atualizados no sistema. Revise todas as informações preenchidas antes de finalizar o pedido para corrigir possíveis erros de digitação. O não comparecimento a uma perícia presencial agendada, sem justificativa prévia e aceita pelo INSS, pode resultar no arquivamento do pedido, sendo necessário aguardar 30 dias para fazer uma nova solicitação.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.