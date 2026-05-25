O que é Mommy Makeover, a plástica de MC Mirella que virou tendência

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A cantora MC Mirella movimentou as redes sociais ao passar por cinco cirurgias plásticas simultaneamente. A artista realizou o fechamento da diástase, a retirada de uma hérnia umbilical, lipoaspiração HD e lipoenxertia glútea, trazendo destaque para o procedimento conhecido como Mommy Makeover.

O termo define a combinação de cirurgias focadas na recuperação do contorno corporal após a gestação. Entre as técnicas mais comuns estão a abdominoplastia, a mastopexia, a lipoaspiração e a correção da diástase abdominal. O Mommy Makeover.

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Segundo o cirurgião plástico Carlos Tagliari, a procura pelo procedimento aumentou nos últimos anos. Ele atribui o crescimento a uma conversa mais transparente sobre as mudanças físicas que ocorrem após a maternidade.

Muitas pacientes chegam ao consultório com queixas de flacidez abdominal, perda de volume nas mamas, excesso de pele e afastamento muscular. "O Mommy Makeover surge justamente para tratar essas alterações de maneira mais completa, sempre respeitando os limites de segurança de cada paciente", explica o especialista.

O planejamento cirúrgico é individualizado e considera fatores como exames, a rotina da paciente, o tempo de recuperação pós-parto e as condições clínicas. Tagliari afirma que nem toda mulher pode realizar todos os procedimentos ao mesmo tempo, pois existe uma avaliação criteriosa para garantir a segurança.

O médico destaca a importância de uma indicação responsável, acompanhamento pós-operatório adequado e expectativas realistas sobre os resultados. Ele também ressalta o impacto emocional do procedimento, que vai além da estética.

"Muitas mulheres sentem que perderam referências do próprio corpo depois da gravidez e da amamentação. Quando existe indicação cirúrgica, esse processo pode ajudar no resgate da autoestima e da confiança", completa Tagliari, que define a cirurgia como uma questão de bem-estar, não de perfeição.

Mirella relatou em suas redes sociais que decidiu pelos procedimentos após sentir limitações durante os treinos, causadas pela diástase e pela hérnia umbilical.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.