Quais os melhores alimentos para o fígado? Veja a lista

Além de moderar o consumo de álcool e evitar frituras, o que você coloca no prato todos os dias pode manter a saúde do fígado e ajudar em suas funções de filtragem e desintoxicação. Pequenas mudanças na dieta, incluindo alimentos específicos, fazem grande diferença na proteção contra doenças e no bom funcionamento do corpo.

Incorporar certos itens na rotina alimentar pode não apenas prevenir danos, mas também auxiliar na recuperação de células hepáticas. Esses alimentos são ricos em antioxidantes, fibras e compostos anti-inflamatórios que trabalham em conjunto para manter o fígado operando de forma otimizada. É uma forma natural de cuidar de um dos órgãos mais importantes do organismo.

Sete aliados da saúde do fígado

Café: a bebida, quando consumida com moderação e sem açúcar, está associada a um menor risco de desenvolvimento de doenças crônicas do fígado, como a cirrose. Seus compostos ajudam a combater o acúmulo de gordura e a inflamação no órgão. Chá verde: rico em catequinas, um tipo de antioxidante poderoso, o chá verde pode melhorar os níveis de enzimas hepáticas. A bebida também contribui para reduzir o estresse oxidativo, um processo que danifica as células. Frutas vermelhas: morangos, framboesas e mirtilos são carregados de polifenóis, que protegem o fígado de danos celulares. Eles também podem ajudar a fortalecer a resposta do sistema imunológico. Uvas: especialmente as uvas escuras e vermelhas contêm resveratrol, um composto vegetal que auxilia na redução da inflamação. Esse antioxidante é um importante aliado na prevenção de danos ao fígado. Vegetais crucíferos: brócolis, couve-flor e couve de Bruxelas são excelentes para o processo de desintoxicação. Eles aumentam a produção de enzimas naturais que ajudam o fígado a eliminar toxinas do corpo de forma mais eficiente. Nozes: como fontes de gorduras saudáveis, antioxidantes e vitamina E, as nozes contribuem para a redução da inflamação. Seu consumo regular está associado à melhora de quadros de doença hepática gordurosa não alcoólica. Azeite de oliva: o azeite de oliva extra virgem oferece uma base de gordura saudável que beneficia o corpo. O consumo moderado está ligado à melhora dos níveis de enzimas hepáticas e à diminuição do acúmulo de gordura no fígado.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata