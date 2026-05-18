Guia para famílias

Interessada por alimentação, comportamento e ciência, iniciou sua carreira no Estado de Minas como estagiária de Saúde e hoje é repórter da área. Vencedora do Prêmio de Jornalismo CDL/BH, também já cobriu política, cultura, esportes e temas gerais.

As doenças respiratórias são a segunda maior causa de hospitalização de crianças de até quatro anos no Brasil, segundo dados do Sistema de Informações Hospitalares do Sistema Único de Saúde (SUS). Apesar disso, a maioria das famílias ainda chega ao consultório sem saber distinguir um resfriado comum de um quadro que exige atenção imediata. É com o objetivo de preencher essa lacuna que a otorrinolaringologista Mariana S. Kreibich Faccin, otorrinolaringologista pediátrica do Hospital do Pulmão, de Blumenau (SC), lança o livro “Respira, mamãe! Entendendo as doenças respiratórias na infância”.



O livro orienta mães, pais, avós, cuidadores, professores e babás sobre as principais doenças respiratórias da infância, como otite, sinusite, laringite, pneumonia, entre outras, e explica as diferenças anatômicas entre as vias respiratórias de crianças e adultos. Também aborda quando é possível observar com segurança em casa, com dicas práticas para o dia a dia.



Mariana conta que resolveu escrever o livro ao perceber algo em comum em muitos pais ao longo de sua carreira médica. “Atendo crianças há mais de 10 anos e, ao longo desse tempo, percebi que a maioria das consultas trazia a mesma angústia: pais perdidos, sem saber se deviam procurar um médico ou se podiam esperar passar. A desinformação assusta mais do que a doença em si. Escrevi esse livro porque acredito que cuidar começa pela informação e que toda família merece ter acesso a ela de forma clara e humana”, destaca a autora.



Isso significa que toda criança vai passar por episódios de tosse, coriza, febre e dificuldade para respirar e que a dúvida dos pais sobre quando se preocupar é absolutamente legítima. Otites de repetição, crises de laringite na madrugada, chiados que assustam: situações como essas fazem parte da rotina de milhões de famílias brasileiras, mas raramente chegam com manual de instruções, por isso, o livro funciona como esse manual organizado por condições, escrito sem jargão médico e pensado para ser consultado no momento em que a dúvida aparece.

Livro: Respira, Mamãe! Editora InVerso

Serviço

» Livro: Respira, Mamãe!

» Autora: Mariana S. Kreibich Facci

» Editora: InVerso

» Páginas: 80

» Preço: R$ 68

» Onde encontrar: editorainverso.com.br



Maratona de Floripa

Maratona de Floripa Caio Graça-Heusi Action/Divulgação

Ainda dá tempo de participar da 15ª Maratona de Floripa, que reúne atletas, turistas e apaixonados por esporte, no dia 7 de junho, na Beira-Mar Continental, em Florianópolis (SC). A prova combina esporte, turismo, qualidade de vida e superação em uma paisagem com praias, pontes, avenidas à beira-mar e o clima típico do inverno catarinense. Com distâncias de 5km, 21km e 42km, a maratona oferece opções para atletas iniciantes e experientes. Para o professor de educação física e atleta de endurance Caíque Saraiva, competir na capital catarinense proporciona uma sensação diferente da vivida em provas realizadas em temperaturas elevadas. “Em Florianópolis, consigo correr de forma mais confortável, com menor desgaste físico e muito mais eficiência”, explica. Informações: www.maratonafloripa.com.br.

Prêmio Autocuidado em Saúde

Autocuidado em Saúde Freepik

Estão abertas as inscrições para a quinta edição do Prêmio Autocuidado em Saúde Acessa, que reconhece programas, campanhas, estudos, cartilhas, serviços e tecnologias voltados ao incentivo do autocuidado e à promoção da qualidade de vida da população brasileira. Promovido pela Associação Brasileira da Indústria de Produtos para o Autocuidado em Saúde (Acessa), o prêmio tem a proposta de dar visibilidade a ações que estimulem o autoconhecimento em saúde, a adoção de hábitos saudáveis e o uso racional de medicamentos isentos de prescrição (MIPs) e de outras soluções de autocuidado, incluindo, produtos voltados à saúde oral, ocular e feminina, além de suplementação. Profissionais dos setores público e privado, organizações do terceiro setor, startups e healthtechs podem inscrever trabalhos até 7 de agosto. Informações: premioautocuidadoacessa.com.br.

Webinar: pressão arterial x saúde cerebral

ProteÃ§Ã£o cerebral no paciente hipertenso Freepik

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O Departamento de Hipertensão Arterial (DHA) da Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC) realiza, no sábado (23/5), das 9h às 11h, mais uma edição do Masterclass DHA online, com transmissão ao vivo pelo site oficial da SBC. Com o tema “Hipertensão, demência e lesão cerebral silenciosa”, o encontro gratuito reúne especialistas para discutir a relação entre pressão arterial e saúde cerebral, com foco em atualização científica e aplicação prática no dia a dia clínico. O webinar é voltado a médicos, profissionais da saúde e estudantes de medicina que atuam ou desejam atuar na área de hipertensão, cardiologia, clínica médica, neurologia ou prevenção cardiovascular. A proposta é ampliar a compreensão sobre a proteção cerebral no paciente hipertenso. Informações: www.portal.cardiol.br.