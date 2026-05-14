Hantavirose: o que é, quais os sintomas e como evitar a doença

A hantavirose é uma doença infecciosa grave transmitida por meio do contato direto ou indireto com roedores silvestres. Sua alta taxa de letalidade reforça a importância de conhecer as formas de prevenção.

A transmissão para humanos ocorre principalmente pela inalação de poeira contaminada com urina, fezes ou saliva de pequenos roedores silvestres, como ratos-do-mato.

No Brasil, os casos registrados não apresentam transmissão de pessoa para pessoa, embora uma variante do vírus encontrada em outros países sul-americanos já tenha demonstrado essa capacidade em contatos próximos e prolongados.

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O perigo também está em locais fechados e com pouca ventilação, como galpões, celeiros, casas de campo ou qualquer ambiente que possa servir de abrigo para esses animais. A limpeza desses espaços sem os devidos cuidados representa um risco de exposição.

Quais são os principais sintomas?

Os sintomas iniciais da hantavirose podem ser confundidos com os de uma gripe forte, o que muitas vezes atrasa o diagnóstico. Na fase inicial, que dura cerca de uma semana, os sinais mais comuns incluem:

febre alta;

dor de cabeça;

dor abdominal;

dor lombar;

sintomas gastrointestinais.

Com a progressão da doença, o quadro se agrava rapidamente e o paciente pode desenvolver a Síndrome Cardiopulmonar por Hantavírus, uma complicação grave que causa tosse seca, falta de ar intensa e queda da pressão arterial. Nessa fase, a condição pode levar à morte em poucas horas.

Como se proteger da hantavirose

Já que não existe vacina nem tratamento específico, é importante se prevenir. O atendimento médico consiste em suporte clínico intensivo para as complicações e as medidas se concentram em evitar o contato com os roedores e seus dejetos.

Sempre use luvas e máscaras de proteção durante a limpeza de espaços fechados, ou para manusear animais silvestres mortos.

Outras dicas importantes incluem manter alimentos em recipientes fechados, acondicionar o lixo corretamente e vedar possíveis frestas em paredes e telhados que possam servir de entrada para os roedores. Em áreas rurais, é fundamental manter a grama aparada ao redor das construções.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata