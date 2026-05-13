Hérnia de disco: sintomas, tratamentos e como é a cirurgia

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O afastamento do apresentador Joel Datena do programa “Brasil Urgente” para realizar uma cirurgia na coluna trouxe à tona discussões sobre problemas de coluna vertebral. Uma das condições mais comuns que afetam essa região é a hérnia de disco. A condição, que afeta milhões de pessoas, ocorre na coluna e pode causar dores intensas e limitantes, mas possui diversos tratamentos eficazes.

A condição acontece quando parte de um disco intervertebral, que funciona como um amortecedor entre as vértebras, se desloca e comprime os nervos próximos. Esse deslocamento pode ser resultado do desgaste natural da coluna com o envelhecimento, de movimentos repetitivos ou de um esforço físico mal executado, como levantar um objeto pesado de forma inadequada.

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Quais são os principais sintomas?

Os sinais da hérnia de disco variam conforme a localização e a gravidade da compressão do nervo. A dor nem sempre se limita às costas, podendo irradiar para outras partes do corpo. Os sintomas mais frequentes incluem:

Dor na região lombar ou cervical (pescoço).

Dor que se espalha para braços, mãos, pernas ou pés (conhecida como dor ciática quando afeta o nervo ciático).

Sensação de formigamento ou dormência nos membros.

Fraqueza muscular no braço ou na perna afetada.

Dificuldade para realizar movimentos simples, como se sentar ou levantar.

Como funcionam os tratamentos?

Na maioria dos casos, o tratamento inicial não envolve cirurgia. A abordagem mais comum combina repouso relativo, fisioterapia e o uso de medicamentos, como analgésicos e anti-inflamatórios, para aliviar a dor e reduzir o inchaço. A fisioterapia é fundamental para fortalecer a musculatura que dá suporte à coluna e melhorar a postura, ajudando a prevenir novas crises.

A cirurgia se torna uma opção quando os tratamentos conservadores não apresentam resultados satisfatórios ou quando há sintomas graves, como perda de força progressiva ou compressão nervosa severa. O objetivo do procedimento é remover a parte do disco que está pressionando o nervo, aliviando a dor e os outros sintomas.

A recuperação do procedimento cirúrgico evoluiu muito nos últimos anos, especialmente com as técnicas minimamente invasivas. O tempo de repouso varia, mas o paciente geralmente é incentivado a se movimentar logo após a cirurgia para acelerar o processo. A fisioterapia pós-operatória é crucial para garantir o fortalecimento da coluna e permitir um retorno seguro às atividades diárias. O processo é gradual e deve ser acompanhado de perto pela equipe médica para garantir o sucesso completo do tratamento.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.