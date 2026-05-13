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Hérnia de disco: sintomas, tratamentos e como é a cirurgia

Cirurgias na coluna são comuns no Brasil; entenda a hérnia de disco, suas causas, tratamentos e recuperação do procedimento

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Iris Aguiar
Iris Aguiar
Repórter
Repórter formada em jornalismo e em Marketing Digital. Experiência em redação para portais de notícias e mídias sociais.
13/05/2026 18:19 - atualizado em 13/05/2026 18:20

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Hérnia de disco: sintomas, tratamentos e como é a cirurgia
Fisioterapia é uma abordagem fundamental no tratamento da hérni de disco, buscando fortalecer a coluna e melhorar a postura dos pacientes crédito: Pexels

O afastamento do apresentador Joel Datena do programa “Brasil Urgente” para realizar uma cirurgia na coluna trouxe à tona discussões sobre problemas de coluna vertebral. Uma das condições mais comuns que afetam essa região é a hérnia de disco. A condição, que afeta milhões de pessoas, ocorre na coluna e pode causar dores intensas e limitantes, mas possui diversos tratamentos eficazes.

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A condição acontece quando parte de um disco intervertebral, que funciona como um amortecedor entre as vértebras, se desloca e comprime os nervos próximos. Esse deslocamento pode ser resultado do desgaste natural da coluna com o envelhecimento, de movimentos repetitivos ou de um esforço físico mal executado, como levantar um objeto pesado de forma inadequada.

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Quais são os principais sintomas?

Os sinais da hérnia de disco variam conforme a localização e a gravidade da compressão do nervo. A dor nem sempre se limita às costas, podendo irradiar para outras partes do corpo. Os sintomas mais frequentes incluem:

  • Dor na região lombar ou cervical (pescoço).

  • Dor que se espalha para braços, mãos, pernas ou pés (conhecida como dor ciática quando afeta o nervo ciático).

  • Sensação de formigamento ou dormência nos membros.

  • Fraqueza muscular no braço ou na perna afetada.

  • Dificuldade para realizar movimentos simples, como se sentar ou levantar.

Como funcionam os tratamentos?

Na maioria dos casos, o tratamento inicial não envolve cirurgia. A abordagem mais comum combina repouso relativo, fisioterapia e o uso de medicamentos, como analgésicos e anti-inflamatórios, para aliviar a dor e reduzir o inchaço. A fisioterapia é fundamental para fortalecer a musculatura que dá suporte à coluna e melhorar a postura, ajudando a prevenir novas crises.

A cirurgia se torna uma opção quando os tratamentos conservadores não apresentam resultados satisfatórios ou quando há sintomas graves, como perda de força progressiva ou compressão nervosa severa. O objetivo do procedimento é remover a parte do disco que está pressionando o nervo, aliviando a dor e os outros sintomas.

A recuperação do procedimento cirúrgico evoluiu muito nos últimos anos, especialmente com as técnicas minimamente invasivas. O tempo de repouso varia, mas o paciente geralmente é incentivado a se movimentar logo após a cirurgia para acelerar o processo. A fisioterapia pós-operatória é crucial para garantir o fortalecimento da coluna e permitir um retorno seguro às atividades diárias. O processo é gradual e deve ser acompanhado de perto pela equipe médica para garantir o sucesso completo do tratamento.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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