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Hantavírus em MG acende alerta; veja como identificar e se prevenir

Autoridades de saúde confirmam novo caso da doença em Minas Gerais; saiba quais são os sintomas e os cuidados essenciais para proteger sua família

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Iris Aguiar
Iris Aguiar
Repórter
Repórter formada em jornalismo e em Marketing Digital. Experiência em redação para portais de notícias e mídias sociais.
12/05/2026 15:40

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Hantavírus em MG acende alerta; veja como identificar e se prevenir
Roedores silvestres, como o rato na imagem, são os principais transmissores do hantavírus, doença letal que exige prevenção. crédito: iStock

A confirmação da primeira morte por hantavírus em Minas Gerais em 2026 acendeu um alerta entre as autoridades de saúde e a população. A vítima foi um homem de 46 anos, morador de Carmo do Paranaíba, cujo caso foi notificado em fevereiro. A doença, embora rara, possui alta letalidade e exige atenção redobrada aos sinais e às medidas de prevenção.

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O hantavírus é o agente causador de uma zoonose viral aguda, transmitida principalmente por roedores silvestres. A infecção em humanos ocorre mais comumente pela inalação de aerossóis formados a partir da urina, fezes e saliva de ratos contaminados. O contato direto com os roedores ou suas tocas também representa um risco.

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Principais sintomas da doença

Os sintomas iniciais da hantavirose podem ser confundidos com os de uma gripe forte. É fundamental procurar atendimento médico imediato ao apresentar os seguintes sinais, especialmente se houve exposição a ambientes rurais ou locais com infestação de roedores:

  • Febre alta e calafrios

  • Dores de cabeça e musculares intensas

  • Náuseas, vômitos e diarreia

  • Tosse seca e dificuldade para respirar (em estágios avançados)

  • Queda de pressão e tontura

A doença pode evoluir rapidamente para a Síndrome Cardiopulmonar por Hantavírus, uma condição grave que pode levar à morte.

Como se prevenir contra o hantavírus?

A prevenção é a principal ferramenta contra a doença. As medidas de controle se concentram em evitar o contato com roedores silvestres e seus excrementos. Siga as recomendações:

  • Mantenha a limpeza de terrenos, quintais e áreas de armazenamento, evitando o acúmulo de entulho e lixo que possam servir de abrigo para roedores.

  • Guarde alimentos em recipientes bem fechados e à prova de roedores.

  • Antes de entrar em locais que estiveram fechados por muito tempo (galpões, celeiros, casas de campo), abra portas e janelas para ventilar o ambiente por pelo menos 30 minutos.

  • Ao realizar a limpeza de locais suspeitos de contaminação, umedeça o chão para evitar levantar poeira. Use sempre luvas e máscara de proteção.

  • Não toque em roedores, vivos ou mortos, com as mãos desprotegidas.

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Este conteúdo foi gerado com o auxílio de inteligência artificial e revisado por um editor.

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