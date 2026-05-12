Hantavírus: os principais sintomas e quando procurar um médico
Febre, dor de cabeça e dores no corpo podem ser sinais de alerta; saiba identificar os primeiros sintomas da doença e por que o diagnóstico rápido é vital
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O estado de Minas Gerais confirmou uma morte por hantavírus no último domingo (10/5), segundo a Secretaria Estadual de Saúde. A vítima é um homem de 46 anos, morador do município de Carmo do Paranaíba (MG), região do Alto Paranaíba.
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Transmitida principalmente por inalação de aerossóis, formados a partir da urina, fezes e saliva de roedores silvestres infectados, a infecção apresenta sintomas iniciais que podem ser facilmente confundidos com os de uma gripe, o que torna o diagnóstico um fator decisivo para a recuperação.
Entender os sinais e saber o momento certo de buscar ajuda médica pode evitar complicações. A doença se manifesta de forma súbita, e a identificação dos sintomas na fase inicial aumenta significativamente as chances de um tratamento bem-sucedido, que é focado no suporte clínico ao paciente, já que não há um medicamento antiviral específico.
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Quais são os principais sintomas do hantavírus?
Na fase inicial, os sintomas mais comuns da hantavirose são:
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Febre;
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Dor nas articulações;
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Dor de cabeça;
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Dor lombar;
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Dor abdominal;
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Sintomas gastrointestinais.
Com a progressão da doença, o quadro se agrava e surgem sintomas mais específicos, ligados ao comprometimento dos pulmões. Esta é a fase mais crítica e perigosa, caracterizada por:
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Febre;
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Dificuldade de respirar;
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Respiração acelerada;
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Aceleração dos batimentos cardíacos;
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Tosse seca;
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Pressão baixa.
Quando procurar atendimento médico
O diagnóstico precoce é fundamental, pois a hantavirose pode evoluir rapidamente para a Síndrome Cardiopulmonar por Hantavírus (SCPH), uma condição grave com alta taxa de mortalidade.
Qualquer pessoa que apresente os sintomas iniciais, como febre e dores no corpo, e que tenha tido contato recente com ambientes rurais, matas, ou locais com presença de roedores silvestres, deve procurar um serviço de saúde imediatamente. É importante informar ao médico sobre a possível exposição para que a suspeita de hantavirose seja considerada.
Além do contato direto com roedores silvestres, outras formas de transmissão para espécie humana são:
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Percutânea, por meio de escoriações cutâneas ou mordedura de roedores;
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Contato do vírus com mucosa, por meio de mãos contaminadas com excretas de roedores;
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Transmissão pessoa a pessoa, associada ao hantavírus Andes.
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.
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*Estagiária sob supervisão do editor João Renato Faria