Hantavírus: os principais sintomas e quando procurar um médico

O estado de Minas Gerais confirmou uma morte por hantavírus no último domingo (10/5), segundo a Secretaria Estadual de Saúde. A vítima é um homem de 46 anos, morador do município de Carmo do Paranaíba (MG), região do Alto Paranaíba.

Transmitida principalmente por inalação de aerossóis, formados a partir da urina, fezes e saliva de roedores silvestres infectados, a infecção apresenta sintomas iniciais que podem ser facilmente confundidos com os de uma gripe, o que torna o diagnóstico um fator decisivo para a recuperação.

Entender os sinais e saber o momento certo de buscar ajuda médica pode evitar complicações. A doença se manifesta de forma súbita, e a identificação dos sintomas na fase inicial aumenta significativamente as chances de um tratamento bem-sucedido, que é focado no suporte clínico ao paciente, já que não há um medicamento antiviral específico.

Leia Mais

Quais são os principais sintomas do hantavírus?

Na fase inicial, os sintomas mais comuns da hantavirose são:

Febre;

Dor nas articulações;

Dor de cabeça;

Dor lombar;

Dor abdominal;

Sintomas gastrointestinais.

Com a progressão da doença, o quadro se agrava e surgem sintomas mais específicos, ligados ao comprometimento dos pulmões. Esta é a fase mais crítica e perigosa, caracterizada por:

Febre;

Dificuldade de respirar;

Respiração acelerada;

Aceleração dos batimentos cardíacos;

Tosse seca;

Pressão baixa.

Quando procurar atendimento médico

O diagnóstico precoce é fundamental, pois a hantavirose pode evoluir rapidamente para a Síndrome Cardiopulmonar por Hantavírus (SCPH), uma condição grave com alta taxa de mortalidade.

Qualquer pessoa que apresente os sintomas iniciais, como febre e dores no corpo, e que tenha tido contato recente com ambientes rurais, matas, ou locais com presença de roedores silvestres, deve procurar um serviço de saúde imediatamente. É importante informar ao médico sobre a possível exposição para que a suspeita de hantavirose seja considerada.

Além do contato direto com roedores silvestres, outras formas de transmissão para espécie humana são:

Percutânea, por meio de escoriações cutâneas ou mordedura de roedores;

Contato do vírus com mucosa, por meio de mãos contaminadas com excretas de roedores;

Transmissão pessoa a pessoa, associada ao hantavírus Andes.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

*Estagiária sob supervisão do editor João Renato Faria

