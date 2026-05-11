Fome no frio: por que seu corpo pede mais comida quando a temperatura cai?

Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024

Chega o inverno e, com ele, uma vontade quase incontrolável de comer pratos mais quentes e calóricos. Se você já se pegou assaltando a geladeira em um dia frio, saiba que não está sozinho. Esse fenômeno tem uma explicação científica que envolve biologia, hormônios e até mesmo as nossas emoções.

O corpo em modo de sobrevivência: termorregulação

O nosso corpo funciona como uma máquina precisa que precisa manter sua temperatura interna estável, em torno de 37°C, para que todos os órgãos funcionem corretamente. Esta temperatura pode variar um pouco entre indivíduos e ao longo do dia. Quando o ambiente esfria, o organismo precisa trabalhar mais para não perder calor e manter esse equilíbrio, um processo chamado de termorregulação.

Para gerar esse calor extra, o corpo acelera o metabolismo e queima mais calorias. E de onde vêm essas calorias? Da comida que ingerimos. O cérebro, então, envia sinais de fome para garantir que haja combustível suficiente para essa tarefa. É por isso que alimentos ricos em carboidratos e gorduras, que fornecem energia rapidamente, se tornam tão atraentes.

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A influência dos hormônios e das emoções

O equilíbrio hormonal do corpo, que regula o apetite, também pode ser influenciado pelo frio. Embora a relação não seja totalmente direta, o aumento do gasto energético para aquecimento pode levar a alterações nos sinais de fome e saciedade. É um sistema complexo e multifatorial, onde a necessidade de energia se traduz em um desejo maior por comida.

Além da biologia, há o fator psicológico. O frio muitas vezes nos leva a ficar mais em casa e a buscar conforto. Alimentos quentes e saborosos, como sopas, massas e chocolates, estão associados a uma sensação de aconchego e bem-estar. Esse “comer emocional” se soma à fome física, intensificando a vontade de comer.

Como controlar a fome sem passar vontade

É possível passar pelo frio sem exagerar na comida. O segredo está em fazer escolhas inteligentes e conscientes. Aqui estão algumas dicas:

Invista em bebidas quentes: Chás, cafés e caldos podem ajudar a aquecer o corpo e a controlar o apetite entre as refeições.

Prefira carboidratos complexos: Pães integrais, aveia e raízes (como batata-doce e mandioquinha) fornecem energia de forma mais lenta e aumentam a saciedade.

Não se esqueça das proteínas: Ovos, carnes magras e leguminosas ajudam a manter a sensação de saciedade por mais tempo.

Faça pratos quentes e saudáveis: Sopas de legumes, cremes e vegetais assados são opções nutritivas, reconfortantes e que ajudam a aquecer.

Mantenha-se hidratado: Muitas vezes, a sede pode ser confundida com fome. Beber água é fundamental, mesmo nos dias frios.

Pratique atividade física: Exercitar-se ajuda a aquecer o corpo e a regular o apetite, além de melhorar o humor.

Entender por que sentimos mais fome no frio é o primeiro passo para lidar com essa sensação de forma equilibrada. Não é preciso se privar, mas sim fazer escolhas que nutram e aqueçam o corpo de maneira saudável.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.