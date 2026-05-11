Energia pela manhã: por que algumas pessoas já acordam no 220V?
Entenda como genética, relógio biológico e hábitos definem sua disposição ao acordar; não se trata apenas de uma questão de costume ou preguiça
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Você já se perguntou por que algumas pessoas pulam da cama cheias de energia enquanto outras precisam de um bom tempo para engrenar? A resposta não está ligada à preguiça ou força de vontade, mas sim a uma combinação de genética, relógio biológico e hábitos que definem como seu corpo funciona nas primeiras horas do dia.
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Entender essa dinâmica interna é o primeiro passo para respeitar seu próprio ritmo e até mesmo ajustá-lo, se necessário. Cada organismo tem um manual de instruções único, e a disposição matinal é um dos capítulos mais importantes para o bem-estar e a produtividade diária.
O relógio biológico influencia a disposição
O corpo humano opera com base em um relógio interno sofisticado, conhecido como ritmo circadiano. Esse ciclo de aproximadamente 24 horas regula funções essenciais, como o sono, a fome, a temperatura corporal e a produção de hormônios. É ele quem dita quando nos sentimos alertas ou sonolentos.
Pessoas naturalmente matutinas, ou "cotovias", têm um ritmo circadiano adiantado. Seu corpo está naturalmente programado para acordar mais cedo, aproveitando o aumento natural de cortisol que ocorre nas últimas horas do sono. Já as pessoas vespertinas, ou "corujas", vivem o ciclo oposto, com o pico de energia acontecendo no final da tarde ou à noite.
Por que algumas pessoas acordam naturalmente mais dispostas
A principal razão para essa diferença está no cronotipo, uma predisposição genética que determina se você é uma pessoa mais matutina ou noturna. Essa característica influencia diretamente a hora em que seu corpo atinge o pico de alerta e quando ele começa a se preparar para descansar.
Quem tem o cronotipo matutino atinge o estado de alerta máximo logo nas primeiras horas após acordar. Uma rotina de sono consistente, com horários regulares para deitar e levantar, reforça esse padrão biológico, tornando as manhãs ainda mais produtivas e energizadas.
Sono de qualidade faz diferença
Acordar com disposição não depende apenas de quantas horas você dorme, mas da qualidade desse descanso. Um sono verdadeiramente reparador acontece quando o corpo consegue completar vários ciclos de sono, passando por todas as suas fases: sono leve, sono profundo e sono REM.
Interrupções frequentes ou um sono superficial impedem que o cérebro e o corpo se recuperem adequadamente. Manter horários regulares para dormir e acordar, mesmo nos fins de semana, ajuda a sincronizar o relógio biológico e garante que os processos de restauração noturna sejam eficientes.
Luz natural e funcionamento do corpo
A luz solar é um dos principais sinais que regulam nosso relógio biológico. A exposição à luz natural logo pela manhã funciona como um interruptor, informando ao cérebro que é hora de despertar e iniciar as atividades do dia.
Esse estímulo luminoso ajuda a suprimir a produção de melatonina, o hormônio do sono, e a aumentar os níveis de cortisol e serotonina. Essa alteração hormonal é fundamental para criar a sensação de alerta, melhorar o humor e preparar o corpo para as tarefas que virão.
Hábitos da manhã influenciam a energia?
Pequenas rotinas matinais podem ter um grande impacto no seu nível de energia ao longo do dia. O que você faz na primeira hora após acordar ajuda a reforçar os sinais de despertar que seu corpo já está enviando.
A hidratação é fundamental, pois o corpo passou horas sem consumir líquidos. Um café da manhã equilibrado fornece o combustível necessário para o cérebro e os músculos. Até mesmo uma atividade física leve, como uma caminhada curta ou alongamento, aumenta o fluxo sanguíneo e a oxigenação, contribuindo para uma sensação imediata de vigor.
Pessoas mais produtivas pela manhã são mais saudáveis?
Existe um mito de que ser uma pessoa matutina é inerentemente melhor ou mais saudável, mas isso não é verdade. A produtividade e a saúde estão mais relacionadas à qualidade do sono e à capacidade de alinhar a rotina ao seu próprio ritmo biológico do que ao horário em que você acorda.
Tanto pessoas matutinas quanto noturnas podem ser igualmente saudáveis e produtivas, desde que respeitem suas necessidades de descanso. O mais importante é encontrar um equilíbrio que funcione para o seu corpo, garantindo sono suficiente e aproveitando os períodos de maior disposição natural.
O corpo pode se adaptar a acordar mais cedo?
Embora o cronotipo tenha uma base genética, é possível ajustar o relógio biológico com hábitos consistentes. A chave para essa adaptação é a regularidade e a paciência, pois mudanças bruscas raramente funcionam.
Para quem deseja acordar mais cedo, a recomendação é fazer uma transição gradual, adiantando o horário de dormir e de despertar em 15 minutos a cada poucos dias. A exposição à luz pela manhã e a redução de estímulos luminosos à noite também ajudam a reprogramar o ritmo circadiano. No entanto, é importante reconhecer os limites biológicos individuais.
Existe um horário ideal para ter energia?
A verdade é que não existe um único horário ideal que sirva para todos. A energia e a disposição são fenômenos individuais, moldados pela nossa biologia e estilo de vida. O segredo para um dia produtivo está no autoconhecimento.
O mais importante é entender como seu corpo funciona e organizar suas tarefas em torno dos seus picos naturais de energia. Respeitar o próprio ritmo, garantindo um equilíbrio saudável entre produtividade e descanso, é a melhor estratégia para se sentir bem em qualquer horário do dia.
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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.