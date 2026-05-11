Cada bolsa de sangue pode salvar até quatro vidas

Interessada por alimentação, comportamento e ciência, iniciou sua carreira no Estado de Minas como estagiária de Saúde e hoje é repórter da área. Vencedora do Prêmio de Jornalismo CDL/BH, também já cobriu política, cultura, esportes e temas gerais.

É com esse destaque que o Hospital da Baleia faz um alerta: o estoque de sangue do Hemominas, que abastece o hospital, está em nível crítico. A situação coloca em risco a realização de cirurgias, tratamentos oncológicos e o cuidado com pacientes em estado grave. O espaço recebe atendimentos de alta complexidade pelo SUS, realiza cerca de 1.300 cirurgias por mês e atende pacientes nas áreas de oncologia, nefrologia e terapia intensiva, entre outras especialidades. Para contribuir com o aumento dos estoques, os voluntários devem procurar uma unidade da Hemominas e seguir os critérios básicos: estar em boas condições de saúde; ter entre 16 e 69 anos (menores de 18 com autorização); pesar mais de 50kg; estar descansado e alimentado (evitar alimentos gordurosos e álcool antes da doação); e apresentar documento oficial com foto. Informações: https://www.hemominas.mg.gov.br/.

Globoplay/Reprodução

Jornada rara

A série documental ‘Viver é Raro’ estreou a terceira temporada. Com realização da Casa Hunter (Associação Brasileira de Pacientes com Doenças Raras e seus Cuidadores) e coprodução da Cine Group e Vbrand, os novos episódios apresentam sete histórias reais de vidas transformadas por diagnósticos raros e ultra-raros. Em cada relato, os protagonistas compartilham seus caminhos de adaptação e superação, que vão do engajamento em causas sociais e da prática esportiva à reinvenção profissional e à construção de redes de apoio. O projeto está disponível para não assinantes no Globoplay, com tradução para inglês e espanhol. O objetivo é dar visibilidade às histórias, sonhos e desafios de quem convive com uma doença rara, condição que, no Brasil, essa realidade atinge cerca de 13 milhões de indivíduos com alguma das 7 mil doenças catalogadas, sendo mais de 70% delas de origem genética, segundo o Ministério da Saúde.

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Fibromiálgicas/Divulgação



Maio Roxo

A Associação Fibromiálgicas (os) do Brasil realiza, até 30 de maio, o II Fórum Nacional de Fibromialgia. Gratuito e on-line, o evento realiza debates sobre ciência e inovação, dor e fadiga, cannabis medicinal, saúde mental e integrativa, políticas públicas e boas práticas na gestão de organizações sociais voltadas à causa. O fórum tem apoio da Sociedade Brasileira de Reumatologia (SBR) e universidades. A programação contempla o Maio Roxo, mês dedicado à conscientização e ao enfrentamento da fibromialgia, que tem como marco o dia 12 de maio, Dia de Conscientização da Fibromialgia. Segundo a SBR, a doença atinge cerca de 3% da população brasileira, majoritariamente mulheres. É caracterizada por dor generalizada, especialmente na musculatura, e pode estar associada à fadiga, sono não reparador, alterações de memória e atenção, ansiedade e depressão. O fórum propõe aproximar pacientes, lideranças, profissionais de saúde e pesquisadores para discutir caminhos de atenção e tratamento. Mais informações: @fibromialgicas (Instagram).