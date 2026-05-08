Prefere trabalhar à noite? Entenda por que seu corpo rende mais

Enquanto a maior parte do mundo se prepara para dormir, um grupo de pessoas está apenas começando seu pico de produtividade. Se você faz parte do time que se sente mais alerta, criativo e focado durante a noite, saiba que a ciência tem uma explicação para isso: tudo se resume ao seu cronotipo e ao funcionamento do seu relógio biológico.

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O que é o cronotipo?

Cada indivíduo possui um relógio biológico interno, conhecido como ritmo circadiano, que regula os ciclos de sono e vigília ao longo de aproximadamente 24 horas. O cronotipo é a manifestação desse ritmo, determinando a preferência natural de uma pessoa por horários específicos para dormir e acordar. Popularmente, dividimos os cronotipos em dois grupos principais: os matutinos, ou “cotovias”, que acordam cedo e são mais produtivos pela manhã, e os vespertinos, ou “corujas”, cujo pico de energia ocorre no final da tarde e à noite.

Por que algumas pessoas são noturnas?

A preferência por horários noturnos não é uma questão de hábito ou indisciplina, mas sim uma característica biológica influenciada por diversos fatores:

Genética: A predisposição para ser uma “coruja” é, em grande parte, hereditária. Genes específicos regulam a velocidade do nosso relógio biológico, fazendo com que algumas pessoas tenham um ciclo naturalmente mais longo que 24 horas.

Idade: O cronotipo muda ao longo da vida. Adolescentes, por exemplo, têm uma tendência biológica a se tornarem mais vespertinos, com o sono se manifestando mais tarde. Essa característica tende a se reverter na vida adulta e na velhice.

Fatores ambientais: A exposição à luz, especialmente a luz azul de telas de celulares e computadores, pode suprimir a produção de melatonina, o hormônio do sono, atrasando ainda mais o início do descanso e reforçando o padrão noturno.

Vantagens e desafios de ser uma 'coruja'

Trabalhar ou estudar à noite pode trazer benefícios como maior silêncio e menos interrupções, o que favorece a concentração e a criatividade. No entanto, viver em um mundo estruturado em um modelo matutino pode gerar desafios, como a sonolência durante o dia e a dificuldade em cumprir compromissos no horário comercial. O mais importante é entender o próprio ritmo e, sempre que possível, adaptar a rotina para aproveitar os momentos de maior rendimento, garantindo também um sono de qualidade.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.