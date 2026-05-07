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Mito ou Verdade?

Alho debaixo do travesseiro funciona? A ciência explica esta crença

Entenda a origem desta simpatia popular e descubra os benefícios que o alho pode realmente oferecer para a sua saúde e para a qualidade do sono

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Ana Leitão
Ana Leitão
Repórter
Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024
07/05/2026 12:09

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Alho debaixo do travesseiro funciona? A ciência explica esta crença
A prática popular de colocar alho sob o travesseiro para um sono tranquilo é explorada em sua interseção com o folclore e a ciência. crédito: Aflo Images

Colocar um dente de alho debaixo do travesseiro antes de dormir é uma simpatia antiga, passada por gerações com a promessa de melhorar a qualidade do sono e afastar energias negativas. Mas será que essa prática popular tem algum fundamento científico ou se trata apenas de uma superstição? A resposta está em um equilíbrio entre folclore e as propriedades reais deste poderoso ingrediente.

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A origem da crença

Historicamente, o alho é reverenciado por diversas culturas não apenas como tempero, mas também por suas supostas propriedades protetoras e medicinais. Desde o Egito Antigo, civilizações acreditavam que o forte aroma do alho era capaz de afastar maus espíritos, doenças e pesadelos. Essa crença se enraizou no folclore e deu origem a rituais como o de mantê-lo próximo durante a noite, buscando proteção e um sono mais tranquilo.

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O que a ciência explica

Embora não existam evidências científicas que comprovem que dormir com um alho debaixo do travesseiro cure a insônia, a ciência pode explicar parte dos efeitos atribuídos a essa prática. O alho é rico em compostos organossulfurados, como a alicina, que é liberada quando o dente é amassado ou cortado. Essa substância é responsável pelo cheiro característico do alho e possui propriedades antimicrobianas e antioxidantes bem documentadas.

O aroma forte liberado por esses compostos pode ter um efeito descongestionante leve. Para quem sofre com o nariz entupido, respirar o cheiro do alho pode ajudar a desobstruir as vias aéreas, facilitando uma respiração mais tranquila durante a noite e, consequentemente, melhorando o sono.

Além disso, estudos sugerem que alguns compostos bioativos do alho podem ter efeitos indiretos no relaxamento e bem-estar. No entanto, é importante destacar que esses benefícios são mais bem aproveitados quando o alho é ingerido como parte de uma dieta equilibrada, e não apenas mantido próximo ao travesseiro.

Um dos fatores mais relevantes para explicar a eficácia da simpatia é o efeito placebo. Acreditar firmemente que um ritual pode ajudar a dormir melhor cria uma sensação de segurança e relaxamento. Esse estado mental positivo é um poderoso indutor do sono, fazendo com que a pessoa se sinta genuinamente melhor, independentemente da ação direta do alho.

Conclusão: vale a pena tentar?

Colocar um dente de alho debaixo do travesseiro é uma prática inofensiva e que pode, pelo efeito placebo ou por seu leve poder descongestionante, ajudar algumas pessoas a relaxar. Contudo, os principais benefícios do alho para a saúde são obtidos por meio de seu consumo. Se a curiosidade falar mais alto, não há mal em tentar, mas para problemas de sono persistentes, o ideal é procurar orientação médica.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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