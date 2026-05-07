'Detox digital': como a instabilidade da internet pode afetar sua saúde
A dependência da conexão pode gerar estresse e ansiedade quando o serviço falha; psicólogos dão dicas de como lidar com a frustração e se desconectar
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A internet caiu de novo e, com ela, a sua paciência também? A cena é cada vez mais comum na vida de milhões de brasileiros que dependem da conexão para trabalhar, estudar e se comunicar. Quando o serviço falha, como em recentes relatos de instabilidade em operadoras, o que surge não é apenas um inconveniente, mas um gatilho para o estresse e a ansiedade.
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Essa dependência cria um círculo vicioso. A necessidade de estar online o tempo todo, seja respondendo a mensagens ou acompanhando as notícias, nos torna reféns da tecnologia. Quando a conexão é interrompida, a sensação de impotência e isolamento pode ser imediata, afetando diretamente a saúde mental.
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O sentimento de frustração é real e justificado. Em um mundo onde reuniões, aulas e até mesmo conversas familiares acontecem por meio de telas, uma falha na rede significa uma quebra abrupta na rotina. Isso pode gerar picos de cortisol, o hormônio do estresse, e agravar quadros de ansiedade preexistentes.
Como fazer um 'detox digital' forçado?
A boa notícia é que uma queda de internet pode ser vista como uma oportunidade para se desconectar. Aproveite a pausa forçada para cuidar de si e reduzir a dependência digital. Pequenas atitudes podem transformar a frustração em um momento de bem-estar e autocuidado.
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Redefina a prioridade do seu dia:
Em vez de se irritar com o que não pode fazer online, foque no que é possível offline. Adiante uma tarefa doméstica, organize a sua mesa de trabalho ou simplesmente pare e respire fundo por alguns minutos. A ideia é retomar o controle da sua rotina.
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Movimente-se:
Uma curta caminhada, alguns alongamentos ou qualquer atividade física ajudam a liberar a tensão acumulada. O exercício libera endorfinas, que promovem uma sensação de bem-estar e aliviam o estresse causado pela falha na conexão.
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Organize o ambiente ao redor:
Arrumar um armário, uma gaveta ou a estante de livros pode trazer uma sensação imediata de realização e ordem. Essa organização externa ajuda a acalmar a mente e a diminuir a ansiedade gerada pela desordem digital.
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Conecte-se com pessoas reais:
Se possível, aproveite para conversar com alguém que esteja por perto, seja em casa ou no trabalho. Uma interação cara a cara, sem a mediação de uma tela, fortalece laços e serve como um lembrete de que a vida acontece também fora do mundo virtual.
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Leia um livro ou ouça música:
Resgate aquele livro que está parado na estante ou coloque um álbum para tocar. Atividades que estimulam a concentração e o relaxamento são excelentes para desviar o foco da frustração e acalmar o sistema nervoso.
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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.