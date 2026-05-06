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Hantavírus: conheça a cepa andina que causou surto em um navio

Variedade do vírus pode ser transmitida entre pessoas; saiba quais são os sintomas, as formas de contágio e os métodos de prevenção da doença

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JR
João Renato Faria
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João Renato Faria
Repórter
06/05/2026 11:34 - atualizado em 06/05/2026 11:34

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Hantavírus: conheça a cepa andina que causou surto em um navio
Roedores silvestres são os principais transmissores do hantavírus, que pode ter a cepa Andina transmitida entre humanos. crédito: FP PHOTO / State-Protected Natural Areas (Sernanp)

Um surto de hantavírus a bordo do navio de cruzeiro MV Hondius acendeu um alerta para a cepa Andina, uma variedade rara do vírus que se destaca por sua capacidade de transmissão entre pessoas. O incidente reforça a importância de conhecer os sintomas, as formas de contágio e as medidas de prevenção contra a doença.

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Leia: Hantavírus: OMS suspeita de rara transmissão entre humanos em navio

O que é a cepa Andina do hantavírus?

O hantavírus é uma doença viral aguda transmitida principalmente pelo contato com fezes, urina e saliva de roedores silvestres infectados. No entanto, a cepa Andina, encontrada em algumas regiões da América do Sul, é uma das poucas que pode ser transmitida diretamente de uma pessoa para outra por meio do contato próximo com um paciente durante a fase inicial dos sintomas respiratórios.

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Quais são os sintomas?

Os sintomas iniciais da hantavirose podem se assemelhar aos de uma gripe comum, o que pode dificultar o diagnóstico precoce. O período de incubação varia, geralmente, de uma a cinco semanas. Fique atento aos seguintes sinais:

  • Febre alta e calafrios

  • Dores musculares intensas, principalmente nas costas e coxas

  • Dor de cabeça e tontura

  • Náuseas, vômitos e dor abdominal

Em casos mais graves, a doença pode evoluir para a Síndrome Pulmonar por Hantavírus (SPH), caracterizada por tosse seca e dificuldade respiratória grave, que pode levar à insuficiência respiratória e exigir cuidados intensivos.

Formas de contágio e prevenção

A principal forma de transmissão do hantavírus é a inalação de partículas de aerossol provenientes de secreções de roedores. Para a cepa Andina, o contágio interpessoal é uma preocupação adicional. As medidas de prevenção são fundamentais e incluem:

  • Evitar o contato com roedores e seus ninhos.

  • Manter alimentos em recipientes fechados e à prova de roedores.

  • Limpar e desinfetar ambientes potencialmente contaminados com uma solução de água sanitária.

  • Vedar buracos e frestas em paredes e telhados para impedir a entrada de roedores.

Não existe um tratamento específico para a hantavirose. O tratamento consiste em cuidados de suporte em ambiente hospitalar, como monitoramento da função respiratória e controle dos sintomas. O diagnóstico precoce é crucial para aumentar as chances de recuperação.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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