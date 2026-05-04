Assine
overlay
Início Bem viver
PARA GOSTAR DE LER

Cultura da performance

Publicidade
Carregando...
Nara Ferreira
Nara Ferreira
Repórter
Interessada por alimentação, comportamento e ciência, iniciou sua carreira no Estado de Minas como estagiária de Saúde e hoje é repórter da área. Vencedora do Prêmio de Jornalismo CDL/BH, também já cobriu política, cultura, esportes e temas gerais.
04/05/2026 02:00

compartilhe

SIGA
×
Jacqueline Pereira discute a exaustão emocional e o distanciamento da própria essência
Jacqueline Pereira discute a exaustão emocional e o distanciamento da própria essência crédito: EMC Audiovisual/Divulgação

Em um cenário marcado por cobranças constantes, excesso de estímulos e pressão por desempenho, o livro “A coragem de ser gente de verdade", de Jacqueline Pereira, propõe uma reflexão sobre os impactos emocionais de uma vida orientada por expectativas externas. “Vivemos em um tempo em que a performance foi confundida com identidade”, afirma a psicoterapeuta e palestrante.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Ao longo da obra, Jacqueline demonstra como muitas pessoas aprendem, desde cedo, a construir versões de si mesmas para corresponder ao que a família, a sociedade e o trabalho esperam, ainda que isso signifique se afastar da própria verdade. Segundo a escritora, esses mecanismos de adaptação, muitas vezes inconscientes, transformam-se em máscaras difíceis de sustentar com o passar do tempo. “Esse distanciamento da essência está na raiz de sofrimentos que se manifestam no campo emocional, existencial e, não raro, também no corpo.”

Com uma abordagem que reúne espiritualidade, psicologia aplicada e desenvolvimento humano, a obra discute a relação entre autocobrança, idealização e sensação de inadequação, temas cada vez mais presentes no debate contemporâneo sobre saúde mental e bem-estar. A partir dessa compreensão, Jacqueline propõe a desconstrução como etapa necessária para a reconexão com a própria verdade, em um processo que exige coragem e humildade para reconhecer os próprios limites, acolher imperfeições e abandonar a ilusão de quem se imaginava precisar ser.

Mais do que uma obra de reflexão, o livro se apresenta como um convite a revisitar a própria trajetória e questionar padrões de comportamento naturalizados. Em um momento em que crescem as discussões sobre exaustão emocional, ansiedade e busca por autenticidade, “A coragem de ser gente de verdade” insere no debate uma leitura sobre o custo subjetivo de viver distante de si. “É um chamado para que cada pessoa abandone o palco da ilusão e tenha coragem de viver a própria verdade”, enfatiza a autora.

 

Reprodução

Serviço

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

• Livro: A coragem de ser gente de verdade
Autora: Jacqueline Pereira
• Editora: Cultrix
Páginas: 200
Preço: R$ 52,90
Onde encontrar: www.grupopensamento.com.br; Amazon

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay