Cultura da performance

Interessada por alimentação, comportamento e ciência, iniciou sua carreira no Estado de Minas como estagiária de Saúde e hoje é repórter da área. Vencedora do Prêmio de Jornalismo CDL/BH, também já cobriu política, cultura, esportes e temas gerais.

Em um cenário marcado por cobranças constantes, excesso de estímulos e pressão por desempenho, o livro “A coragem de ser gente de verdade", de Jacqueline Pereira, propõe uma reflexão sobre os impactos emocionais de uma vida orientada por expectativas externas. “Vivemos em um tempo em que a performance foi confundida com identidade”, afirma a psicoterapeuta e palestrante.



Ao longo da obra, Jacqueline demonstra como muitas pessoas aprendem, desde cedo, a construir versões de si mesmas para corresponder ao que a família, a sociedade e o trabalho esperam, ainda que isso signifique se afastar da própria verdade. Segundo a escritora, esses mecanismos de adaptação, muitas vezes inconscientes, transformam-se em máscaras difíceis de sustentar com o passar do tempo. “Esse distanciamento da essência está na raiz de sofrimentos que se manifestam no campo emocional, existencial e, não raro, também no corpo.”

Com uma abordagem que reúne espiritualidade, psicologia aplicada e desenvolvimento humano, a obra discute a relação entre autocobrança, idealização e sensação de inadequação, temas cada vez mais presentes no debate contemporâneo sobre saúde mental e bem-estar. A partir dessa compreensão, Jacqueline propõe a desconstrução como etapa necessária para a reconexão com a própria verdade, em um processo que exige coragem e humildade para reconhecer os próprios limites, acolher imperfeições e abandonar a ilusão de quem se imaginava precisar ser.

Mais do que uma obra de reflexão, o livro se apresenta como um convite a revisitar a própria trajetória e questionar padrões de comportamento naturalizados. Em um momento em que crescem as discussões sobre exaustão emocional, ansiedade e busca por autenticidade, “A coragem de ser gente de verdade” insere no debate uma leitura sobre o custo subjetivo de viver distante de si. “É um chamado para que cada pessoa abandone o palco da ilusão e tenha coragem de viver a própria verdade”, enfatiza a autora.

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• Livro: A coragem de ser gente de verdade

• Autora: Jacqueline Pereira

• Editora: Cultrix

• Páginas: 200

• Preço: R$ 52,90

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