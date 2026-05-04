Atividade física online

Interessada por alimentação, comportamento e ciência, iniciou sua carreira no Estado de Minas como estagiária de Saúde e hoje é repórter da área. Vencedora do Prêmio de Jornalismo CDL/BH, também já cobriu política, cultura, esportes e temas gerais.

O Instituto Sempre Movimento (ISM), organização focada no bem-estar e promoção da saúde, está com inscrições abertas para o programa de atividades físicas online e gratuito, disponível para idosos de todo o Brasil. O objetivo do projeto “Envelhecer Sustentável” é promover o envelhecimento ativo e combater o sedentarismo, com aulas duas vezes por semana, às terças e quintas-feiras, às 14h. Os alunos têm acesso à uma grade diversificada que inclui pilates de solo, yoga, tai chi chuan, treinamento funcional e ritmos. Para garantir a segurança, antes de iniciar as atividades, cada interessado passa por uma entrevista online para entender o histórico do praticante, além de testes que são realizados com o idoso. Mais informações: Instagram (@institutosempremovimento) ou (11) 98010-2446.



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7º InfectoTchê

Em um cenário em que doenças infecciosas seguem impactando diretamente o dia a dia da população, discutir prevenção, diagnóstico e tratamento passou a ser uma questão central de saúde pública. É nesse contexto que o 7º InfectoTchê será realizado nos dias 22 e 23 de maio, no Hotel Hilton Porto Alegre (RS), reunindo especialistas para debater os principais desafios contemporâneos da infectologia. Entre os destaques estão as novas estratégias de prevenção do HIV, como a PrEP, avanços no tratamento com medicamentos injetáveis, atualizações sobre hepatites virais e discussões sobre envelhecimento em pessoas vivendo com HIV. Outro eixo do evento será a área de imunizações, com debates sobre vacinas contra a dengue, HPV, pneumococo e infecções respiratórias, além de abordagens voltadas a crianças, adultos e idosos. A programação também contempla temas críticos da prática clínica atual, como o uso racional de antimicrobianos e o enfrentamento das bactérias resistentes. Mais informações: www.infectotche.com.br.

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Nem toda lipo é igual

A lipoaspiração segue como a cirurgia plástica mais realizada no Brasil. Apesar dos números elevados, a popularização de diferentes nomes para o procedimento, como lipo HD, lipo LAD, vibrolipo e minilipo, tem aumentado a dúvida entre pacientes sobre o que realmente muda entre as técnicas. Segundo o cirurgião plástico Juliano Pereira, membro da diretoria da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP), essa multiplicidade de termos pode gerar a falsa impressão de que são cirurgias diferentes. “O que muda não é o conceito da cirurgia, e sim a forma de execução e, principalmente, a indicação para cada paciente.” Ele explica que a lipoaspiração convencional envolve a retirada mecânica da gordura independentemente das curvas naturais do corpo, ou seja, é indicada para quem deseja apenas reduzir a quantidade de gordura corporal. Já a lipoaspiração de definição, conhecida como lipo HD, busca evidenciar linhas musculares. “Ela costuma ser indicada para pessoas com perfil mais atlético que desejam ressaltar a musculatura já existente.”